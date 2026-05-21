Incendiu în Timiș: pompierii chemați să stingă focul au găsit un bărbat care dormea

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Incendiu în Timiș: pompierii chemați să stingă focul au găsit un bărbat care dormea

Incendiu în Timiș: pompierii chemați să stingă focul au găsit un bărbat care dormea

În urma apelului primit pe 112, în data de 21.05.2026, în jurul orei 00:00, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un incendiu produs la nivelul acoperișului unei anexe, situată pe str. Buziașului din Municipiul Lugoj.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj.

La momentul sosirii echipajelor la locul incendiului, s-a creat accesul în interior unde a fost găsit un bărbat cu vârsta de 66 de ani, care dormea. Acesta a fost extras rapid de către pompieri și predat conștient la echipajul SMURD. În urma evaluării medicale, s-a constatat că bărbatul este bine și nu necesită transportul la spital, a transmis ISU Timiș.

Incendiul s-a manifestat la un coș de gunoi din baia anexei. Acesta a fost lichidat în cel mai scurt timp, limitând extinderea la întreaga construcție.

CITEȘTE ȘI: Grup de minori, care circulau cu trotinetele printre mașini, cu viteză și într-o roată, oprit de polițiștii locali din Giroc. Mesaj către părinți

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *