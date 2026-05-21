Incendiu în Timiș: pompierii chemați să stingă focul au găsit un bărbat care dormea

În urma apelului primit pe 112, în data de 21.05.2026, în jurul orei 00:00, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un incendiu produs la nivelul acoperișului unei anexe, situată pe str. Buziașului din Municipiul Lugoj.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj.

La momentul sosirii echipajelor la locul incendiului, s-a creat accesul în interior unde a fost găsit un bărbat cu vârsta de 66 de ani, care dormea. Acesta a fost extras rapid de către pompieri și predat conștient la echipajul SMURD. În urma evaluării medicale, s-a constatat că bărbatul este bine și nu necesită transportul la spital, a transmis ISU Timiș.

Incendiul s-a manifestat la un coș de gunoi din baia anexei. Acesta a fost lichidat în cel mai scurt timp, limitând extinderea la întreaga construcție.