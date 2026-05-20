Un post de radio local englez a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea

Radio Caroline, un post de radio din sud-estul Angliei, a anunțat, din greșeală, că Regele Charles al III-lea ar fi murit.

După ce a anunțat din greșeală moartea regelui britanic în vârstă de 77 de ani, Radio Caroline, un post de radio din sud-estul Angliei, și-a cerut miercuri scuze monarhului. Jurnaliștii au dat vina pe o defecțiune a computerului.

„Procedura «Monarh» – pe care toate posturile de radio britanice o mențin pregătită, sperând să nu fie nevoite să o folosească niciodată – a fost declanșată din greșeală marți după-amiază, anunțând în mod eronat moartea Majestății Sale Regele”, a scris Peter Moore, directorul Radio Caroline, pe Facebook.

Emisiunea de marți după-amiază nu este disponibilă pentru redifuzare pe site-ul postului de radio, care are sediul în Essex (sud-estul Angliei).

Radio Caroline „a avut plăcerea de a transmite mesajul de Crăciun al Majestății Sale Regina (Elisabeta a II-a, care a murit în septembrie 2022), și acum pe cel al Regelui, și sperăm să continuăm să facem acest lucru mulți ani de acum înainte”, a scris directorul.

După ce și-a dat seama de greșeală, postul de radio, creat în 1964, și-a cerut scuze în direct, apoi pe rețelele de socializare, regelui și ascultătorilor „pentru inconvenientele cauzate”.

Charles al III-lea se afla în vizită în Irlanda de Nord marți după-amiază, când Radio Caroline a anunțat din greșeală moartea sa. Regele, în vârstă de 77 de ani, este încă tratat pentru cancer , situație dezvăluită în februarie 2024.

(sursa: Mediafax)

