Locuitorii de pe Coasta Amalfi vor să interzică turiștilor să coboare din navele de croazieră.

Locuitorii cer interzicerea debarcării navelor de croazieră pe coasta amalfitană. În unele zile, străzile înguste ale orășelelor de pe Coasta Amalfi sunt practic impracticabile. Turiștii sunt înghesuiți umăr la umăr, iar drumurile sunt complet aglomerate. Acum, regiunea cere măsuri drastice.

Locuitorii de pe coasta Amalfi din Italia solicită limitarea fluxului de turiști de pe navele de croazieră. În orașele mici din regiune, inclusiv Praiano, străzile înguste sunt aglomerate în zilele de vârf, iar autoritățile locale spun tot mai des că coasta pur și simplu nu poate face față unui asemenea aflux.

Politicianul și proprietarul hotelului Grand Hotel Tritone, Salvatore Galliano, a declarat pentru The Telegraph că regiunea are nevoie de măsuri drastice.

„Avem nevoie de o regulă care să interzică pasagerilor să părăsească navele de croazieră și să coboare pe uscat”, a spus el.

Conform lui, astfel de turiști vin adesea pentru câteva ore, cumpără suveniruri ieftine și nu cheltuiesc aproape niciun ban în regiune, însă îi șterg pe clienții care stau la hotel.

Industria croazierelor se opune interdicției. Asociația Internațională a Liniilor de Croazieră susține că acest sector aduce economiei Italiei un profit anual de 7,3 miliarde de euro și asigură peste 100.000 de locuri de muncă.

(sursa: Mediafax)