Timişoara are zbor direct către Berlin!

Timișoara este conectată, începând de joi, 21 mai 2026, cu încă o capitală europeană. Wizz Air a inaugurat noua cursă aeriană care leagă Timișoara de Berlin.

„Noua rută înseamnă conexiuni mai rapide pentru oamenii de afaceri din Banat, acces mai ușor pentru turiști și o legătură mai puternică cu unul dintre cele mai importante orașe europene.

Berlinul este un oraș al inovației, al culturii și al dezvoltării economice.

Faptul că vorbim de o conexiune directă cu capitala Germaniei confirmă încă o dată că Timișul contează și devine tot mai important pe harta europeană.

Banatul trebuie să aibă un aeroport puternic, cu legături directe către cât mai multe orașe importante din Europa. Asta înseamnă, cu adevarat, dezvoltare regională”, a transmis Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, joia și duminica.