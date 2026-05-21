Informare privind depunerea solicitării de emitere a Avizului de Gospodărire a Apelor

DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L., cu sediul în Timişoara, Calea Torontalului, DN6, km7, jud. Timiş, anunță publicul interesat asupra intenţiei de a depune la Administraţia Bazinală de Apă Banat documentaţia de obținere a Avizului de Gospodărire a Apelor pentru proiect “Construire corturi tip hală pentru depozitare produse finite” amplasat în Timişoara, Calea Torontalului, DN6, km7, CF nr. 455592, jud. Timiș.

Aceasta investiţie este nouă, în faza de proiectare. Din incintă vor rezulta permanent ape uzate menajere care se vor evacua într-un bazin vidanjabil nou.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresă sau proiectantului – tel. 0723694214, după data de 28.05.2026.