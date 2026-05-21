Atenţie, şoferi! Lucrări ample pe trei drumuri naționale din Timiș. Rute ocolitoare (video)

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Atenţie, şoferi! Lucrări ample pe trei drumuri naționale din Timiș. Rute ocolitoare (video)

Pe trei drumuri naționale din județul Timiș sunt în desfășurare lucrări ample la partea carosabilă, a transmis DRDP Timişoara.

DN 59A – Timișoara – Săcălaz – Beregsău Mare – reparații, frezare și așternere covor asfaltic; antreprenor: PORR Construct;

DN 59B – Deta – Livezile / Livezile – Cruceni – lucrări de consolidare a sectoarelor de drum; antreprenori: PORR Construct și Drumuri și Poduri Banat;

DN 68A – Coșava – Coșevița – lucrări de refacere a sistemului rutier pe un sector de aproximativ 1,5 km; antreprenor: Drumuri și Poduri Banat.

Pentru evitarea aglomerației pe sectorul DN 68A, DRDP Timişoara recomandă folosirea următoarelor rute ocolitoare:

Direcția Nădlac – București: A1 Nod Balinț – A6 Lugoj – DN 6 Lugoj – Caransebeș – DN 68 Caransebeș – Hațeg – DN 66 Hațeg – Simeria – A1 Simeria sau A1 Nădlac – A1 Arad – A11 Arad – DN 7 Arad – A1 Ilia;

Direcția București – Nădlac: A1 Ilia – DN 7 Ilia – Arad – A11 Arad – A1 Arad – A1 Nădlac.

Adaptați viteza la condițiile de trafic și respectați semnalizarea temporară și indicațiile personalului din șantier!

CITEŞTE ŞI: „Paștele Cailor” chiar există. De unde provine numele sărbătorii

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *