George Simion nu vede o colaborare cu PSD după moțiune: E opțiunea lor ce fac

Liderul AUR George Simion spune că nu vede o colaborare la guvernare, după moțiune, cu PSD. „Nu e treaba mea de ce alege PSD-ul să susțină acest demers al moțiunii de cenzură”, spune Simion.

Liderul AUR susține că Guvernul actual pe lângă faptul că nu are o majoritate în Parlament, nu se bucură nici de simpatia cetățenilor.

Întrebat la Radio România Actualități care este relația AUR cu PSD și de ce susțin social-democrații moțiunea, George Simion a spus: „E opțiunea lor ce fac. Sunt un partid mult mai vechi ca noi, cu mecanisme interne de a lua decizii. Nu e treaba mea de ce alege PSD-ul să susțină acest demers al moțiunii de cenzură. Noi rămânem constanți, așa cum am depus anterior și am criticat permanent această guvernare, din care face parte și PSD-ul, mergem mai departe și depunem aceleași demersuri. Noi suntem coerenți, în primul rând, față de alegătorii noștri”.

Simion a fost întrebat dacă deve o colaborare la guvernare cu PSD în perioada următoare, după moțiunea de cenzură.

„Nu vedem. Pentru că există două probleme mari. Odată, PSD-ul nu pare că-și dorește acest lucru și nu pare că dorește schimbarea modelului economic, bazat pe împrumuturi externe și pe vânzarea brumei de companii strategice care mai există. Și, în al doilea rând, îl avem pe Nicușor Dan care, în ciuda prevederilor constituționale, spune că nu ar nominaliza un premier din partea noastră sau susținut de către noi”, a declarat președintele AUR.

El spune că există în România „o pătură importantă de români care ne susțin și ei sunt jigniți zi de zi, sunt catalogați, sunt acuzați că ar susține o direcție estică în detrimentul celei vestice”.

„Dacă ar fi să mă joc și să folosesc cuvinte manipulatoare, cum fac unii și alții care își închipuie că sunt pro-europeni sau pro-occidentali, și noi ne gândim pe viitor, după un vot al românilor, să facem o coaliție pro-românească”, a mai spus Simion, care a explicat că aceasta ar urma să fie setată pe restartarea economiei, pe reconstrucția economiei, pe exploatarea mineralelor, zăcămintelor, bogățiilor acestei țări, pe crearea de locuir de muncă.

