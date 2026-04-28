Gimnastele timișorene, din nou la înălțime!

Gimnastele timișorene, din nou la înălțime!

Gimnastele timișorene, din nou la înălțime!

Campionatul Național de Gimnastică pe echipe și individual al junioarelor II și III s-a desfășurat recent la Deva, iar delegația formată din sportive de la CSȘ 1 Timișoara a fost la înălțime.

La junioare III – nivelul 7, echipa alcătuită din Sofia Elena Gheorghescu, Cristina Brianna Petronescu, Ileana Melati Fuliaș, Eva Maria Lazar și Dana Maria Mingiuc s-a clasat pe locul al patrulea.

La individual compus, Sofia Elena Gheorghescu a încheiat tot pe poziția a patra.

O participare onorabilă au avut aici Andrada Sas și Ariana Melisa Popescu. La junioare III – nivelul 6, echipa compusă din Sara Ciocani, Alessia Bujdoso, Teodora Cattaleya Vrâncuț, Katia Turc și Alesia Gabriela Glăv s-a clasat pe primul loc.

Tot aici, la individual compus, au fost obținute următoarele rezultate: Katia Turc – locul 1, Sara Ciocani – locul 2, Teodora Cattaleya Vrâncuț – locul 3, Alessia Bujdoso – locul 5.

În fine, la junioare III – nivelul 5, echipa aflată în componența Alexandra Voican, Iulia-Nicoleta Mișca, Karina-Ioana Meszaroș a încheiat concursul pe poziția a patra.

De subliniat performanța Alexandrei Voican, care la individual compus s-a clasat pe primul loc.

Ea și profesorul-antrenor Luica Colac au primit un premiu special, acordat de Remedia și evaluat de juriul de arbitraj, pentru cele mai bune execuții din cadrul concursului.

Profesorii care și-au adus contribuția la obținerea acestor rezultate sunt Luiza Colac, Octavia Jucu, Ioana Badea, Ioan Jeberean și Paul Bobirci.

