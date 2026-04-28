Gimnastele timișorene, din nou la înălțime!

Campionatul Național de Gimnastică pe echipe și individual al junioarelor II și III s-a desfășurat recent la Deva, iar delegația formată din sportive de la CSȘ 1 Timișoara a fost la înălțime.

La junioare III – nivelul 7, echipa alcătuită din Sofia Elena Gheorghescu, Cristina Brianna Petronescu, Ileana Melati Fuliaș, Eva Maria Lazar și Dana Maria Mingiuc s-a clasat pe locul al patrulea.

La individual compus, Sofia Elena Gheorghescu a încheiat tot pe poziția a patra.

O participare onorabilă au avut aici Andrada Sas și Ariana Melisa Popescu. La junioare III – nivelul 6, echipa compusă din Sara Ciocani, Alessia Bujdoso, Teodora Cattaleya Vrâncuț, Katia Turc și Alesia Gabriela Glăv s-a clasat pe primul loc.

Tot aici, la individual compus, au fost obținute următoarele rezultate: Katia Turc – locul 1, Sara Ciocani – locul 2, Teodora Cattaleya Vrâncuț – locul 3, Alessia Bujdoso – locul 5.

În fine, la junioare III – nivelul 5, echipa aflată în componența Alexandra Voican, Iulia-Nicoleta Mișca, Karina-Ioana Meszaroș a încheiat concursul pe poziția a patra.

De subliniat performanța Alexandrei Voican, care la individual compus s-a clasat pe primul loc.

Ea și profesorul-antrenor Luica Colac au primit un premiu special, acordat de Remedia și evaluat de juriul de arbitraj, pentru cele mai bune execuții din cadrul concursului.

Profesorii care și-au adus contribuția la obținerea acestor rezultate sunt Luiza Colac, Octavia Jucu, Ioana Badea, Ioan Jeberean și Paul Bobirci.