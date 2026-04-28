Podul Muncii vine la pachet cu „mobilitate sustenabilă”, poluare, moloz în Bega și un șantier dezorganizat (video)

Podul Muncii vine la pachet cu „mobilitate sustenabilă”, poluare, moloz în Bega și un șantier dezorganizat

Un contract de 33,8 milioane lei, atribuit după o procedură contestată și reevaluată, ajunge la o asociere de firme cu profiluri diferite și istorii controversate.

În faza de demolare, lucrările generează deșeuri care ajung în Canalul Bega, situație confirmată de autoritatea responsabilă de navigație ca fiind „temporară”.

Podul Iuliu Maniu intră în șantier ca un proiect major al Timișoarei, după zeci de ani de degradare și promisiuni amânate.

Demolarea a început, utilajele lucrează, iar administrația vorbește despre ritm și modernizare. În același timp, imaginile din teren arată altceva: beton care cade în Bega, șantier deschis lângă oameni și o execuție care ridică întrebări încă din prima fază.

Demolare în apă, oameni la câțiva metri de utilaje și construcții periculoase

În aprilie 2026, lucrările la Podul Iuliu Maniu au intrat în faza de desfacere a tablierului peste Canalul Bega. Intervenția se face mecanizat, cu excavatoare echipate pentru piconare, direct deasupra apei.

Secvențele din teren arată desprinderea controlată a elementelor din beton armat – plăci și grinzi – dar și căderi de material în zona albiei și pe taluz.

În același timp, în imediata vecinătate a zonei de lucru, circulația nu este complet separată de șantier. Sub pod și pe lângă amplasament se desfășoară trafic auto, iar pista de biciclete și trotuarele rămân utilizate.

Distanța dintre utilaje și fluxurile de trafic este redusă, fără un culoar fizic continuu de protecție pe toată lungimea intervenției.

Pe malul Begăi se observă acumulări de material rezultat din demolare – beton spart și armături – depozitate temporar.

În imaginile analizate nu apar containere dedicate pentru colectarea imediată a deșeurilor de construcții și demolări, iar fluxul de preluare a materialului nu este vizibil organizat în mod clar, etapizat.

Demolarea se desfășoară deasupra unui curs de apă, ceea ce, în mod uzual, presupune utilizarea unor sisteme de retenție (plase, platforme de captare sau alte soluții echivalente) pentru a limita căderea materialelor în albie. În stadiul actual al lucrărilor, astfel de sisteme nu sunt evidente în teren. Consecința directă este prezența fragmentelor de beton și a reziduurilor în proximitatea apei.

Din punct de vedere operațional, lucrările sunt în fază incipientă, dar tocmai această etapă – demolarea suprastructurii – concentrează cele mai mari riscuri de mediu și de siguranță, concret este vorba despre căderi necontrolate de material, dispersie de particule, gestionarea deșeurilor și interacțiunea cu traficul din zonă.

Aceste elemente nu reprezintă, în sine, o concluzie privind nerespectarea normelor, dar definesc cadrul factual al începutului de șantier. Adică tot ce înseamnă demolare activă deasupra Begăi, depozitare temporară a molozului pe mal, absența vizibilă a unor sisteme de retenție și proximitate directă între zona de lucru și circulația publică.

Când șantierul scapă din organizare, mediul plătește primul

La Podul Muncii, miza nu este doar dacă lucrările avansează repede sau încet, dacă termenul va fi respectat sau dacă traficul va fi dat peste cap. Există o dimensiune mai puțin spectaculoasă, dar mult mai serioasă administrativ.

Se referă, pe legislație și regulamente, la modul în care este organizat șantierul și felul în care sunt respectate obligațiile de mediu.

Un șantier public nu este o zonă gri, în care constructorul poate depozita materiale după inspirația de moment, poate lăsa resturi, praf, noroi, deșeuri sau scurgeri fără control și poate trata spațiul din jur ca pe o anexă provizorie a lucrării. Organizarea de șantier are reguli, iar aceste reguli nu sunt decorative.

Ele există tocmai pentru a limita impactul asupra mediului, asupra riveranilor, asupra circulației și asupra spațiului public.

În cazul Podului Muncii, semnele de neglijență trebuie privite exact în această cheie: nu ca simple „imperfecțiuni” ale unei lucrări aflate în desfășurare, ci ca posibile indicii ale unei lipse de control.

Praful ridicat de utilaje, noroiul tras pe carosabil, materialele lăsate neprotejat, resturile de construcții gestionate superficial, lipsa unor delimitări clare sau a unor măsuri vizibile de prevenire a poluării accidentale sunt elemente care, luate separat, pot părea mărunte. Împreună însă, ele descriu o problemă de organizare.

Problema nu mai este doar pentru constructor. Este și pentru beneficiar. Într-o lucrare publică, primăria nu poate invoca distanța administrativă față de șantier. Beneficiarul are obligația să urmărească nu doar execuția tehnică, ci și respectarea condițiilor legale, inclusiv cele legate de protecția mediului, curățenie, siguranță și reducerea disconfortului produs comunității.

Cine verifică, concret, zilnic sau periodic, modul în care este gestionat șantierul de la Podul Muncii? Constructorul? Dirigintele de șantier? Primăria Timișoara? Garda de Mediu? Poliția Locală? Sau fiecare presupune că altcineva se ocupă?

Aici apare adevăratul semnal de alarmă. Nu neapărat existența unei probleme punctuale, ci impresia că șantierul funcționează într-o zonă de toleranță administrativă.

Dacă noroiul ajunge pe drum, dacă praful se ridică nestingherit, dacă materialele nu sunt protejate, dacă deșeurile nu sunt gestionate riguros, dacă spațiul public din jur este tratat ca zonă tampon informală, atunci nu mai vorbim despre un accident de etapă, ci despre o cultură de lucru.

Iar cultura de lucru a unui șantier public spune foarte multe despre seriozitatea beneficiarului. Pentru că un pod nu se construiește doar din beton, fier și asfalt. Se construiește și din proceduri respectate, verificări reale, ordine în teren și responsabilitate față de orașul care suportă lucrarea.

La Podul Muncii, problema de mediu trebuie formulată fără isterie, dar ferm. Dacă șantierul nu este organizat impecabil, dacă măsurile de protecție sunt tratate ca detalii secundare, iar controlul pare mai degrabă absent decât constant, atunci avem nu doar o lucrare în desfășurare, ci o lucrare care transferă costurile dezordinii asupra orașului. Iar orașul nu ar trebui să fie groapa de praf, noroi și improvizație a niciunui constructor plătit din bani publici.

Între „mobilitate sustenabilă” și un șantier care ridică semne de întrebare

Comunicatul Primăriei Timișoara din 25 martie 2026 este, formal, impecabil. Vorbește despre „mobilitate urbană sustenabilă”, despre piste de biciclete, arbori plantați, iluminat modern și consolidarea malurilor Begăi. Un proiect de aproape 10 milioane de euro, din care 7,4 milioane finanțare europeană, livrat în cheia corectă a discursului european, cu cuvinte frumos ambalate, cum sunt “infrastructură”, „mediu” și „calitatea vieții”.

Ruptura nu ține de ritmul lucrărilor, ci de modul în care sunt respectate – sau nu – exact acele principii de mediu invocate în finanțare.

Un proiect încadrat în „Mobilitate Urbană Sustenabilă” nu înseamnă doar ce construiești la final, ci și cum lucrezi până ajungi acolo.

Dacă pe șantier există praf necontrolat, dacă noroiul este scos pe carosabil, dacă materialele sunt depozitate fără protecție, dacă nu există măsuri vizibile de limitare a poluării sau de gestionare riguroasă a deșeurilor, atunci nu mai vorbim despre detalii de execuție, ci despre o contradicție directă între finanțare și practică.

Nu poți vorbi despre „mobilitate sustenabilă” în documentație și să tolerezi un șantier care funcționează pe logică de improvizație.

Mai ales într-un punct sensibil, cum este Podul Iuliu Maniu, unde lucrările se desfășoară în proximitatea Canalului Bega, adică într-un context unde orice scurgere, orice manipulare defectuoasă a materialelor sau orice lipsă de control poate avea impact direct asupra mediului.

Comunicatul promite inclusiv „consolidarea malului Canalului Bega” și „plantarea de arbori”. Sunt formulări corecte. Dar ele devin aproape ironice dacă, în paralel, șantierul nu respectă reguli elementare de protecție a mediului în faza de execuție.

Aici apare întrebarea de fond, pe care comunicatul o ocolește complet: cine controlează, în mod real, disciplina de mediu pe șantier?

Constructorul – asocierea ZSN CARDINAL, ARDELEAN COMPANY NORD VEST și CML.RO – are obligații contractuale clare. Dirigintele de șantier, angajat de către primărie, are obligații de verificare.

Primăria, ca beneficiar, are obligația de monitorizare. Iar instituțiile de control, în special Garda de Mediu, Inspectoratul în Construcții și Poliția Locală, au obligația de a interveni dacă regulile nu sunt respectate.

În practică însă, atunci când vezi semne de dezordine, nu mai contează cine „ar trebui” să controleze. Contează cine controlează efectiv.

Pentru că aici nu vorbim despre o abatere izolată, ci despre un tipar. Șantiere publice în care partea de mediu este tratată ca anexă birocratică, nu ca obligație operațională.

Iar Podul Muncii riscă să intre exact în această categorie. Cu atât mai mult cu cât proiectul este finanțat din fonduri europene. Acolo unde, teoretic, standardele sunt mai stricte, iar respectarea condițiilor de mediu nu este opțională.

Paradoxal, noul pod este un proiect construit pe ideea de sustenabilitate, dar care, în execuție, poate genera exact tipul de disconfort și impact pe care ar trebui să îl reducă.

Nu e o acuzație, este o observație care arată ruptura dintre comunicatele primăriei și realitate de pe șantier. Cât din „sustenabilitatea” din comunicat se regăsește, în mod real, pe șantier?

„Mobilitate sustenabilă” pe hârtie, demolare în apă în teren

Dacă te întorci la începutul poveștii – la comunicatul din 25 martie 2026 și la criteriile din anunțul SEAP din 21 ianuarie 2025 – apare o promisiune clară. Adică un proiect de infrastructură finanțat din fonduri europene, încadrat explicit în „Mobilitate Urbană Sustenabilă”, executat cu respectarea normelor tehnice, de mediu și de organizare de șantier.

Această promisiune nu este una generică. Ea derivă direct din tipul de finanțare, din documentația de atribuire și din obligațiile contractuale. Nu este opțională.

Dar imaginile din teren spun o altă poveste.

În fotografiile realizate în zona Podului Iuliu Maniu, în luna aprilie 2026, se observă demolarea tablierului podului direct deasupra Canalului Bega, cu căderi vizibile de materiale rezultate din demolare – bucăți de beton, armături metalice, resturi – care ajung în proximitatea sau chiar în albia canalului.

Nu există, în imaginile analizate, indicii clare de protecție a apei. Nu se există plase de retenție, nu se văd sisteme de colectare, nu se văd bariere de protecție împotriva dispersiei materialelor.

În același timp, malul Begăi este utilizat ca zonă de depozitare temporară pentru moloz, fără delimitări evidente, fără acoperire și fără măsuri vizibile de stabilizare. În unele cadre, materialul rezultat din demolare este împins direct spre taluz, la câțiva metri de apă.

Nu este o interpretare, ci este o observație vizuală.

Această realitate trebuie pusă în oglindă cu discursul oficial.

Pe 14 aprilie 2026, viceprimarul Ruben Lațcău anunța public, într-o postare însoțită de imagini video de pe șantier:

„Am reluat lucrările la Podul Iuliu Maniu (Muncii) – azi au început operațiunile de demontare a tablierului.” În aceeași intervenție, el afirma: „Îmi mențin promisiunea de a vizita săptămânal șantierele importante ale Timișoarei, ca să ne asigurăm că se fac la timp și la calitatea pe care ne dorim”.

Declarația este importantă, pentru că introduce explicit ideea de control și monitorizare.

Problema este că, în același interval în care administrația vorbește despre „calitatea pe care ne-o dorim”, imaginile din teren indică o organizare de șantier care ridică întrebări elementare privind respectarea normelor de mediu.

Pentru că aici nu vorbim despre detalii fine de execuție, ci despre lucruri de bază, printre care protecția apei în timpul demolării, gestionarea deșeurilor rezultate, delimitarea zonei de lucru, prevenirea contaminării mediului.

Or, orice lucrare de demolare în proximitatea unui curs de apă presupune, conform practicilor standard, măsuri minime care cuprind sisteme de retenție pentru materialele căzute, protejarea albiei, colectarea controlată a deșeurilor, evitarea dispersiei în apă și pe maluri.

În imaginile de la Podul Muncii, aceste măsuri nu sunt vizibile.

În documentația de atribuire, Primăria Timișoara a cerut experiență similară în lucrări de poduri de peste 33,8 milioane lei, capacitate tehnică demonstrată și respectarea unor standarde ridicate.

În comunicatul oficial, proiectul este prezentat ca parte a unei strategii de mobilitate sustenabilă.

În teren, însă, execuția începe cu o demolare în care controlul asupra impactului de mediu este, cel puțin vizual, discutabil.

Dacă o asociere de firme selectată în urma unei proceduri contestate și reevaluate începe execuția printr-o organizare de șantier care ridică semne de întrebare, cine verifică, în mod real, respectarea obligațiilor de mediu este tot o întrebare pentru conducerea primăriei.

Nu este suficient ca aceste obligații să existe în documente. Ele trebuie să existe în teren. Mai ales într-un punct sensibil, cum este Canalul Bega, unde orice material rezultat din demolare, orice scurgere sau orice neglijență poate avea impact direct și imediat asupra mediului.

În lipsa unor explicații oficiale sau a unor măsuri vizibile de protecție, diferența dintre „mobilitate sustenabilă” și realitatea de șantier începe să nu mai fie o nuanță, însă devine o problemă.

Șantier deschis, risc ridicat: pietoni, bicicliști, trafic și moloz direct în apă

Pe șantier lucrurile devin mult mai concrete și mult mai greu de ignorat. Pentru că nu mai vorbim doar despre mediu, ci și despre siguranță publică, în sensul cel mai direct al termenului.

Imaginile din zona Podului Iuliu Maniu, realizate în aprilie 2026, arată un șantier în care demolarea tablierului se desfășoară deasupra Canalului Bega, în imediata vecinătate a unei piste de biciclete funcționale și a unui carosabil intens circulat.

În același cadru, la câțiva metri de utilaje, se vede clar traseul utilizat zilnic de bicicliști și pietoni, fără delimitări ferme, fără devieri evidente și fără un sistem vizibil de protecție între zona de lucru și zona de circulație.

Aici apare prima problemă de încălcare a regulamentelor, ce ține de proximitatea directă dintre demolare și trafic.

În mod normal, un astfel de șantier presupune o separare fizică clară între zona activă de demolare și spațiul public, fie prin garduri continue, fie prin devieri temporare, fie prin sisteme de protecție care să elimine riscul de cădere accidentală a materialelor. În imaginile analizate, această separare este, cel puțin vizual, minimală sau inexistentă în anumite puncte.

Nu este nevoie de scenarii complicate. Este suficient să te uiți la secvența în care brațul excavatorului rupe bucăți de beton chiar deasupra apei, în timp ce, pe pista de lângă, circulă oameni. Orice fragment desprins necontrolat, orice armătură metalică smulsă, orice bucată de beton care cade în afara traiectoriei previzibile devine un risc real.

Al doilea nivel al problemei este traficul auto. Podul Iuliu Maniu este, prin definiție, un nod de legătură între Calea Șagului și zona Gării de Nord. Chiar și în condiții de deviere, fluxul de mașini în proximitatea șantierului rămâne semnificativ. Iar în imaginile existente, circulația se desfășoară la distanță mică de zona de intervenție, fără un tampon clar de siguranță.

Dar cea mai vizibilă și, în același timp, cea mai greu de justificat problemă este gestionarea materialelor rezultate din demolare.

În fotografiile din teren nu apar containere dedicate pentru colectarea betonului și a fierului rezultat din desfacerea tablierului.

Nu se observă un sistem organizat de preluare a resturilor. În schimb, ceea ce se vede este o combinație de cădere directă a materialelor în zona de mal și acumulări de moloz depozitate informal, la marginea apei.

În unele cadre, bucăți de beton și armături ajung direct în albia Begăi sau în imediata apropiere a apei, fără niciun sistem de retenție vizibil. Lipsesc plasele de protecție, lipsesc platformele de colectare, lipsesc containerele standard care ar trebui să preia controlat deșeurile rezultate din demolare.

Aceasta nu mai este o problemă de estetică sau de „organizare imperfectă”. Este o problemă de procedură.

Pentru că, într-un șantier de demolare de acest tip, fluxul materialelor trebuie să fie controlat, ceea ce se desprinde trebuie preluat, nu lăsat să cadă. Ce se generează ca deșeu trebuie colectat, nu împins spre mal, iar ce ajunge în apropierea apei trebuie izolat, nu dispersat.

În lipsa acestor măsuri, apar două riscuri simultane.

Primul este cel de mediu, prin contaminarea apei, acumularea de deșeuri în albie, afectarea ecosistemului local.

Al doilea este cel de siguranță și se referă la materiale instabile depozitate pe taluz, posibilitatea de prăbușire sau alunecare, risc pentru cei care circulă în zonă.

În acest context, declarația viceprimarului Ruben Lațcău capătă o greutate diferită. „Îmi mențin promisiunea de a vizita săptămânal șantierele importante ale Timișoarei, ca să ne asigurăm că se fac la timp și la calitatea pe care ne dorim.”

Vizibil, șantierul avansează. Însă ce înseamnă, concret, „calitatea pe care ne-o dorim” atunci când, în același timp, demolarea se face în imediata vecinătate a bicicliștilor și a traficului, iar molozul nu este colectat controlat, ci ajunge, parțial, în apă sau pe mal.

Și, în astfel de situații, cel mai incomod lucru pentru administrație este tocmai evidența.

Cum ar trebui să se demoleze legal un pod și ce lipsește din teren

După ce vezi imaginile din teren și pui lângă ele discursul oficial despre „calitate” și „mobilitate sustenabilă”, apare neconcordanța tehnică. Mai exact, cum ar trebui, de fapt, să arate o demolare legală și corect organizată a unui pod în România.

Aici nu mai este loc de interpretări. Există legislație clară, proceduri standard și obligații concrete.

Demolarea nu este o activitate „operațională” lăsată la latitudinea constructorului. Este o lucrare reglementată strict, începând chiar cu dreptul de a interveni.

Conform Legii nr. 50/1991, demolarea unui pod nu poate începe decât în baza unei autorizații de desființare. Nu este o formalitate. Autorizația presupune existența unei documentații tehnice complete – DTAD – în care este descris exact modul în care se va face demolarea, etapizat, controlat și în condiții de siguranță.

Această documentație nu este un simplu desen. Ea stabilește metodologia, adică ordinea operațiunilor, utilajele folosite, modul de protecție a mediului, gestionarea deșeurilor și măsurile de siguranță pentru populație și trafic.

Mai departe, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, responsabilitatea nu este doar a constructorului. Ea este împărțită între proiectant, dirigintele de șantier și beneficiar – în cazul de față, Primăria Timișoara. Toți au obligația să se asigure că lucrările se execută conform proiectului și normelor.

Dar partea critică apare la execuție.

În demolarea unui pod, există un principiu tehnic de bază: lucrările se fac controlat, de sus în jos. Nu se „rupe” structura, nu se lasă elemente să cadă liber, nu se improvizează traseul materialelor rezultate. Fiecare etapă trebuie să fie previzibilă.

În paralel, normele de protecție a muncii – inclusiv cele din NSPM 92 – impun măsuri clare: delimitarea zonei de lucru, protejarea spațiului public, eliminarea riscurilor pentru pietoni și trafic, utilizarea controlată a utilajelor.

Dar cel mai ignorat capitol, și exact cel vizibil în imaginile de la Podul Muncii, este cel al deșeurilor.

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, materialele rezultate din demolări – beton, fier, agregate – nu pot fi lăsate la întâmplare. Ele trebuie colectate, sortate și transportate către depozite autorizate. Nu există zonă gri aici.

Fluxul este clar. Materialul rezultat trebuie preluat controlat, depozitat temporar în containere sau spații organizate și evacuat. Nu se aruncă, nu se lasă să cadă, nu se împinge spre maluri sau în apă.

Aici apare ruptura directă cu ce se vede în teren.

În cazul Podului Iuliu Maniu, demolarea tablierului se face deasupra Canalului Bega, fără să fie vizibile sisteme de retenție a materialelor. Bucăți de beton și armături ajung în proximitatea apei. Nu apar containere pentru colectare. Malul este folosit ca zonă de acumulare informală.

În același timp, zona de lucru nu este separată ferm de pista de biciclete și de carosabil, ceea ce ridică probleme directe de siguranță publică.

Dacă pui aceste elemente lângă cerințele legale, diferența este clară.

Legea spune că demolare controlată, colectare organizată, protecția mediului, delimitarea zonei.

Terenul arată cu totul altceva. Demolare cu cădere liberă parțială, lipsa unui sistem vizibil de colectare, proximitate directă cu circulația, utilizarea malului ca depozit.

E un mister unde este, în această execuție, metodologia de demolare care trebuia aprobată prin autorizația de desființare.

Căci dacă acea metodologie există – și legal trebuie să existe – atunci ea fie nu este respectată în teren, fie nu este vizibilă în forma în care ar trebui să fie.

Și aici apare punctul critic pentru administrația Timișoarei. Nu mai este vorba doar despre calitatea lucrării sau despre termene.

Este vorba despre respectarea unor obligații legale elementare, într-un proiect finanțat din bani publici și europeni, într-o zonă sensibilă din oraș.

Iar în momentul în care diferența dintre documente și realitate devine vizibilă cu ochiul liber, problema nu mai este una tehnică, ci de responsabilitate.

Când „e temporar” devine metodă. Ce spune autoritatea canalului și ce arată șantierul

În punctul acesta, apare o piesă care nu mai poate fi ignorată: poziția instituției care, legal, răspunde direct de Canalul Bega – Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș (A.C.N.B. – R.A.).

Dacă până acum aveam trei planuri paralele – comunicarea Primăriei, documentele de licitație și imaginile din teren – aici apare al patrulea, care îl reprezintă poziția tehnică a autorității relevante în domeniu.

Iar această poziție nu confirmă liniștitor situația din teren. O nuanțează și exact în această nuanță apare problema.

Articolul publicat de CivicaInfo.ro pe 23 aprilie 2026 introduce explicit controversa: lucrările de demolare a Podului „Iuliu Maniu”, într-un proiect de aproximativ 10 milioane de euro (din care circa 7,4 milioane fonduri europene), generează deja discuții publice legate de deșeurile care ajung în Canalul Bega.

Contextul este clar. Podul, construit în 1978, este practic reconstruit, nu doar reabilitat, iar intervenția implică demolarea tablierului și lucrări masive de structură. În această fază, exact cea mai sensibilă din punct de vedere al mediului, apar imaginile cu moloz și resturi de beton în apă.

Ceea ce spune autoritatea tehnică este esențial.

Zoran Petrovici, coordonatorul Compartimentului Tehnic al A.C.N.B. – R.A., explică fără ambiguități situația: „În momentul în care se execută lucrări de piconare, o anumită cantitate de deșeuri ajunge în Bega. Este o situație temporară, pe perioada în care Căpitănia a restricționat navigația”.

Aceasta este prima recunoaștere oficială a faptului că materialele rezultate din demolare ajung în apă.

Nu este o acuzație. Este o constatare.

Dar partea a doua a declarației este și mai importantă. „S-a prevăzut de către antreprenorul general o rampă provizorie care să permită degajarea șenalului de orice obstacole în calea navigației.”

Nu vorbim despre prevenție, ci despre intervenție după fapt.

Nu există, din descriere, un sistem de evitare a ajungerii deșeurilor în apă, ci un mecanism de recuperare ulterioară.

Cu alte cuvinte, se acceptă implicit că deșeurile ajung în Bega, urmând să fie ulterior scoase.

Această abordare intră într-o zonă extrem de sensibilă.

Pentru că, în logica normelor de mediu și a organizării de șantier, principiul nu este „lăsăm să cadă și curățăm după”, ci „nu lăsăm să ajungă acolo”.

Diferența este fundamentală.

Declarația continuă într-o notă tehnică, care încearcă să reasigure controlul: „Înainte de reluarea circulației vaporetto-urilor se fac verificări batimetrice cu sonarul multi-beam […] în vederea asigurării condițiilor de siguranță a navigației”.

Aici apare o a doua nuanță critică.

Controlul este orientat spre navigație, nu spre mediu. Se verifică dacă șenalul este liber pentru vaporașe, nu dacă ecosistemul a fost afectat, nu dacă sedimentele au fost contaminate, nu dacă apa a fost poluată temporar. Iar această diferență spune totul despre cum este tratată problema.

Mai departe, ACNB introduce ideea de obligație contractuală: „Există obligația de a readuce zona la starea inițială”.

Aceasta este, teoretic, garanția finală. Dar aici apare întrebarea logică. Ce înseamnă „starea inițială” într-un canal navigabil în care, chiar temporar, au ajuns resturi de beton, armături și praf de demolare?

Pentru că unele efecte nu sunt complet reversibile prin simpla curățare a șenalului.

Mai ales în condițiile în care lucrările de decolmatare din perioada 2013–2014, finanțate tot din fonduri europene și realizate cu costuri de ordinul milioanelor de euro, au avut tocmai rolul de a curăța canalul de sedimente și depuneri.

Privit astfel, ceea ce se întâmplă acum capătă o dimensiune aproape ironic-administrativă. Adică un canal curățat pe bani europeni este, temporar, reîncărcat cu deșeuri provenite dintr-un alt proiect finanțat tot din bani europeni.

Iar răspunsul oficial bate realitatea: “este temporar”. Problema este că „temporarul” începe să devină metodă.

Dacă demolarea se face fără sisteme vizibile de retenție, de adunare la un loc și depozitare și dacă deșeurile ajung în apă și sunt ulterior recuperate, dacă nu există containere sau fluxuri clare de colectare directă, atunci nu mai vorbim despre o abatere accidentală, ci despre un mod de lucru acceptat tacit.

Și aici apare conflictul real, nu cel politic, ci cel tehnic.

Pe de o parte, A.C.N.B. – R.A., instituția cu autoritate asupra canalului, spune clar că situația există, este cunoscută, este temporară și va fi corectată.

Pe de altă parte, imaginile din teren și lipsa unor măsuri preventive vizibile ridică întrebarea dacă acest „temporar” este, de fapt, un compromis acceptat în execuție.

Iar în acest punct, problema nu mai este doar a constructorului. Este și a Primăriei Timișoara, care a definit cadrul, a atribuit contractul și are obligația de a verifica respectarea lui.

Pentru că, în final, nu A.C.N.B. face lucrările. Dar A.C.N.B. este cea care confirmă, indirect, că ceea ce se vede în teren nu este o iluzie. Este realitate.

Ce a cerut Primăria pe hârtie și cine a ajuns să execute în realitate

Anunțul de participare publicat de Primăria Municipiului Timișoara în 21 ianuarie 2025 este extrem de clar. Contractul pentru „Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)” nu era unul banal, ci unul construit pe criterii tehnice și financiare foarte stricte, menite – cel puțin teoretic – să filtreze executanții slabi.

Valoarea estimată a contractului a fost stabilită la 33.822.111,05 lei fără TVA, iar procedura aleasă a fost una deschisă, cu criteriul „cel mai bun raport calitate–preț”.

Dar adevărata selecție nu se făcea la preț, ci la calificare. Primăria a impus explicit ca operatorii economici participanți – ofertanți individuali, asociați, subcontractanți sau terți susținători – „să nu se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165 și 167 din Legea 98/2016”, adică să nu fie implicați în fapte de corupție, fraudă, spălare de bani, să nu aibă probleme privind plata taxelor și contribuțiilor și să nu fie în situații care pot genera conflict de interese.

Mai mult, documentația merge mult mai departe și cere dovezi concrete: „certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat”, „cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organelor de conducere”, precum și orice alte documente relevante din care să rezulte că firma este în regulă din punct de vedere legal și fiscal.

Cu alte cuvinte, filtrul de integritate există. Este scris negru pe alb.

Dar filtrul decisiv este cel tehnic.

Pentru a participa, firmele trebuiau să demonstreze experiență similară serioasă. În ultimii 5 ani, ofertantul trebuia să fi dus la bun sfârșit lucrări similare – reabilitare sau construcție de poduri, pasaje sau viaducte – în valoare cumulată de minimum 33.800.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau maximum trei contracte.

Nu vorbim despre lucrări minore. Vorbim despre experiență direct comparabilă cu proiectul.

În paralel, autoritatea contractantă a punctat masiv experiența managerului de contract. Până la 40% din punctaj depindea de participarea acestuia în proiecte similare finalizate. Formula este explicită. Punctaj maxim pentru minimum patru contracte similare în care persoana a avut rol de manager sau coordonator.

La toate acestea se adaugă obligația unei garanții tehnice de minimum 60 de luni, cu punctaj suplimentar până la 84 de luni.

Și încă un detaliu esențial, aproape trecut cu vederea. Operatorii economici trebuiau să dețină „atestat ANRE conform Ordinului nr. 134/15.12.2021, care conferă dreptul pentru execuția instalațiilor electrice”.

În traducere simplă, primăria a construit o licitație care cerea experiență serioasă în lucrări de poduri, bonitate fiscală, lipsa problemelor juridice relevante, capacitate tehnică și personal calificat demonstrabil.

Aici apare ruptura. Comparate, aceste cerințe lângă profilul asocierii câștigătoare, apare o problemă ce nu poate fi evitată.

Liderul asocierii, ZSN CARDINAL SRL, are ca obiect principal de activitate ingineria și consultanța tehnică, nu execuția efectivă de lucrări de infrastructură. Este exact zona de proiectare și suport tehnic, nu de antreprenoriat general în construcții de poduri.

În paralel, CML.RO SRL vine cu un istoric documentat de obligații fiscale restante și proceduri de executare silită, iar ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL este o firmă solidă financiar, dar cu o dependență evidentă de contracte publice și un volum semnificativ de litigii.

Problema nu este că aceste firme nu ar putea, teoretic, îndeplini cerințele.

Problema este alta.

Cum a fost demonstrată experiența similară de peste 33,8 milioane lei în lucrări de poduri, în condițiile în care liderul este o firmă de inginerie? Cine a adus, efectiv, această experiență în asociere? Care membru a bifat criteriul și pe ce contracte concrete?

Pentru că documentația permite cumulul resurselor într-o asociere. Dar nu explică public cum sunt distribuite rolurile reale.

Mai departe, dacă unul dintre membrii asocierii are în istoric episoade de datorii și executări silite, întrebarea nu este dacă a fost exclus automat, pentru că legea permite și situații de remediere, ci dacă Primăria a verificat riguros și documentat că aceste probleme nu mai sunt active și nu afectează capacitatea de execuție.

Și mai există o nuanță importantă.

Documentația spune clar că „documentele justificative actualizate […] vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc”.

Adică filtrul real se aplică la final, nu la început.

Procedura a fost contestată, anulată în instanță și reevaluată. Ceea ce înseamnă că momentul în care aceste documente au fost verificate – sau reverificate – este unul critic și complet opac publicului.

În final, rămâne întrebarea care nu mai este una tehnică, ci una de responsabilitate administrativă. Dacă Primăria Timișoara a construit o licitație cu criterii stricte, menite să asigure calitatea și siguranța execuției, cum se face că rezultatul final este o asociere care ridică, documentat, întrebări privind profilul liderului, istoricul financiar al unui partener și tipul de dependență economică al celuilalt?

Nu e o contradicție directă. Dar este o tensiune evidentă între ce s-a cerut și ce a rezultat. Iar această tensiune nu apare din interpretări, dar apare explicit din documente.

Cine construiește, de fapt, Podul Muncii și ce spun documentele despre ei

În comunicatul oficial din 25 martie 2026, Primăria Municipiului Timișoara anunță deschiderea șantierului pentru reabilitarea Podului Iuliu Maniu și precizează explicit cine execută lucrările:

„Lucrările vor fi executate de asocierea ZSN CARDINAL (lider), ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL și CML.RO SRL”. Formula este standard, dar în spatele acestei enumerări aparent neutre stă o întrebare esențială, pe care comunicatul nu o abordează: ce profil au aceste firme și ce tip de istoric aduc într-un proiect public finanțat majoritar din fonduri europene.

Analiza documentelor financiare și juridice ale celor trei societăți indică un tablou mai complex decât cel sugerat de formularea administrativă.

Firma desemnată lider al asocierii, ZSN CARDINAL SRL, este înregistrată în județul Satu Mare, localitatea Orașu Nou Vii, având ca obiect principal de activitate cod CAEN 7112 – „activități de inginerie și consultanță tehnică”. Acest detaliu nu este unul minor, ci definitoriu.

Conform descrierii oficiale din documentele societății, activitatea vizează „activități de inginerie civilă, hidraulică și de trafic, proiecte de gospodărire a apelor, elaborarea proiectelor pentru instalații de control al poluării”, ceea ce plasează firma în zona de proiectare și consultanță, nu în cea de execuție efectivă de lucrări de infrastructură.

În același timp, evoluția financiară a acestei societăți este abruptă. Dacă în anul 2019 cifra de afaceri era de aproximativ 114.620 lei, în 2024 aceasta ajunge la 19.999.819 lei, cu un profit net de 4.915.725 lei. Această creștere de peste 170 de ori într-un interval de cinci ani nu este, în sine, ilegală, dar ridică o întrebare legitimă în contextul atribuirii unui contract public major. Este această creștere rezultatul unei dezvoltări organice sau al accesului accelerat la contracte publice de valoare ridicată.

Mai mult, societatea este controlată integral de o singură persoană, Andreka Adrian Dan, care apare simultan în calitate de administrator și asociat unic. Structura concentrată a deciziei este un element frecvent în mediul antreprenorial românesc, dar devine relevantă atunci când firma respectivă coordonează, ca lider de asociere, un proiect de infrastructură urbană de aproape 10 milioane de euro.

Dacă liderul ridică întrebări legate de profilul de activitate și de ritmul de creștere, unul dintre partenerii din asociere, CML.RO SRL, aduce în discuție un alt tip de problemă, cea a istoricului financiar și juridic. Societatea, cu sediul în localitatea Beclean, județul Bistrița-Năsăud, are ca obiect de activitate lucrări de construcții de drumuri și autostrăzi, fiind, teoretic, mai apropiată de profilul de execuție al proiectului.

Însă datele din rapoartele financiare și juridice arată un istoric încărcat. În secțiunea dedicată obligațiilor fiscale restante apar în mod repetat mențiuni precum „nu s-au acordat înlesniri la plată” și „a început procedura de executare silită”, înregistrate în mai multe perioade din trecut.

Aceste formulări nu sunt interpretări, ci citate directe din evidențele fiscale și indică episoade în care compania a avut dificultăți în respectarea obligațiilor față de bugetul de stat.

În paralel, istoricul juridic al firmei include numeroase dosare în instanță, multe dintre ele în materia insolvenței sau a contestațiilor formulate de creditori. Printre obiectele cauzelor apar explicit mențiuni precum „procedura insolvenței”, „contestație împotriva hotărârii adunării creditorilor” sau „acțiune în anularea hotărârii adunării creditorilor”.

Volumul acestor litigii nu dovedește automat o situație actuală de risc, dar indică un trecut în care compania a trecut prin tensiuni financiare semnificative și conflicte cu creditorii.

Al treilea membru al asocierii, ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL, cu sediul în Baia Mare, județul Maramureș, completează tabloul cu un profil diferit, dar nu lipsit de elemente relevante. Firma este activă în zona lucrărilor de infrastructură și are o cifră de afaceri solidă, de peste 100 milioane lei în 2024, ceea ce o plasează într-o categorie superioară din punct de vedere al capacității financiare.

În același timp, analiza contractelor derulate prin SEAP arată o dependență consistentă de lucrări publice, în special în județele din nord-vestul țării, unde apar frecvent contracte pentru întreținerea și modernizarea drumurilor județene. Această dependență nu este neobișnuită în sectorul construcțiilor, dar devine relevantă în contextul evaluării capacității reale de livrare într-un proiect finanțat din fonduri europene.

La nivel juridic, firma apare implicată într-un număr ridicat de litigii, inclusiv executări silite, contestații administrative și conflicte contractuale. Din nou, nu este un element excepțional pentru domeniu, dar volumul și diversitatea acestor dosare indică o activitate intensă într-un mediu conflictual, specific contractelor publice.

Privite împreună, cele trei firme nu formează o asociere omogenă, ci mai degrabă un echilibru între profiluri diferite. Un lider cu activitate predominant de inginerie și o creștere accelerată, o firmă de execuție cu istoric financiar tensionat și o companie regională puternic ancorată în contracte publice și litigii.

În aceste condiții, care au fost criteriile concrete în baza cărora această asociere a fost selectată pentru un proiect finanțat prin Programul Regional Vest 2021–2027, în cadrul intervenției „Mobilitate Urbană Sustenabilă”?

Căci dincolo de legalitatea procedurii de atribuire, care nu este pusă în discuție în acest moment, rămâne o problemă de oportunitate și de risc administrativ. Într-un proiect care presupune nu doar execuție tehnică, ci și respectarea unor standarde stricte de mediu, de calitate și de raportare către finanțatorul european, profilul executantului devine esențial.

În lipsa unor explicații publice din partea Primăriei Timișoara, asocierea dintre o firmă de consultanță devenită lider de execuție, o societate cu un istoric de datorii și litigii și un operator dependent de contracte publice ridică o întrebare simplă, dar dificil de evitat. Este această combinație rezultatul unei selecții riguroase sau doar al unei proceduri care, deși legală, nu a filtrat suficient riscurile operaționale?

Răspunsul nu apare în comunicat. Dar apare, indirect, în documente.

Licitația care a început cu un câștigător, a trecut prin instanță și s-a întors cu alt executant

Întrebarea despre tripleta ZSN CARDINAL SRL, ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL și CML.RO SRL nu poate fi separată de felul în care această asociere a ajuns, în final, să lucreze la Podul Iuliu Maniu.

Pentru că, înainte ca Primăria Timișoara să anunțe, pe 25 martie 2026, că „lucrările vor fi executate de asocierea ZSN CARDINAL (lider), ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL și CML.RO SRL”, proiectul trecuse deja printr-un episod juridic major, descris pe larg de către presa locală de investigație.

Jurnaliștii au arătat că procedura de achiziție pentru obiectivul „Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)” a fost inițiată de Primăria Timișoara în ianuarie 2025, cu o valoare estimată de 33.822.111,05 lei fără TVA. Contractul viza intervenții ample, de la înlocuirea suprastructurii podului la reconfigurarea căilor de rulare și a trotuarelor, precum și lucrări structurale importante asupra infrastructurii existente.

Criteriul de atribuire a fost „cel mai bun raport calitate–preț”, cu 40% pondere pentru preț, 40% pentru experiența managerului de contract și 20% pentru garanția suplimentară a lucrării.

La procedură au fost depuse cinci oferte. Printre ofertanți s-au aflat TEHNODOMUS SRL, declarată inițial câștigătoare, și ZSN CARDINAL SRL, firma care avea să formuleze contestația.

Aici apare primul moment-cheie. ZSN CARDINAL SRL, actualul lider al asocierii anunțate în martie 2026 ca executant al lucrărilor, nu a intrat în poveste direct ca beneficiar al atribuirii, ci ca ofertant nemulțumit de rezultatul inițial al procedurii. Conform articolului, contestația depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a fost respinsă pe 17 noiembrie 2025 ca nefondată, CNSC menținând raportul procedurii și rezultatul atribuirii.

Lucrurile nu s-au oprit însă la CNSC. Pe 3 decembrie 2025, ZSN CARDINAL SRL a atacat decizia la Curtea de Apel Timișoara. Iar aici situația s-a răsturnat complet. Pe 16 decembrie 2025, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul formulat de ZSN CARDINAL SRL și a pronunțat o hotărâre definitivă prin care a anulat decizia CNSC, a desființat actele subsecvente și a obligat Primăria Timișoara să reevalueze oferta ZSN CARDINAL SRL.

În plus, municipalitatea ar fi fost obligată la plata sumei de 13.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Acesta este punctul în care capitolul despre firmele executante se leagă direct de problema procedurii. Pentru că firma care, în martie 2026, apare ca lider al asocierii executante este aceeași firmă care, în decembrie 2025, a obținut în instanță anularea rezultatului inițial al licitației și reevaluarea propriei oferte. Nu este o acuzație. Este un fapt procedural care schimbă complet perspectiva asupra contractului.

Mai ales că Primăria Timișoara semnase contractul pentru reabilitarea Podului Iuliu Maniu pe 11 decembrie 2025, deși procedura fusese atacată în instanță încă din 3 decembrie 2025. La doar cinci zile după semnarea contractului, pe 16 decembrie 2025, Curtea de Apel Timișoara ar fi pronunțat hotărârea definitivă care obliga municipalitatea să reia evaluarea.

În aceeași perioadă, primarul Dominic Fritz anunța public proiectul într-o cheie optimistă, punând accent pe urgența lucrărilor și pe investiția de aproximativ 10 milioane de euro.

În postarea pe Facebook, Dominic Fritz afirma: „Am semnat contractul cu constructorul care a câștigat licitația și dacă vremea ne lasă, începem lucrările chiar din ianuarie”. Tot el vorbea despre refacerea structurii de rezistență, păstrarea a câte două benzi pe sens, piste de biciclete, trotuare lărgite și revenirea firobuzelor pe traseul Calea Șagului – Strada Gării.

Aici apare ruptura dintre comunicarea politică și realitatea juridică. Pe de o parte, administrația prezenta proiectul ca pe un șantier iminent, necesar și finanțat european. Pe de altă parte, procedura era deja blocată de un litigiu, iar la scurt timp instanța a obligat municipalitatea să revină asupra evaluării. Din acest motiv, întrebarea nu este doar de ce a ales Primăria Timișoara, în final, asocierea ZSN CARDINAL – ARDELEAN COMPANY NORD VEST – CML.RO, ci și cum a gestionat administrația riscul juridic într-un proiect pe care îl prezenta public ca sigur, pornit și practic intrat în linie dreaptă.

Instanța a considerat problematică interpretarea Primăriei și a CNSC privind anumite „corecții aritmetice” aplicate uneia dintre oferte, corecții care ar fi afectat valoarea totală a ofertei financiare și ar fi schimbat clasamentul final.

Formularea este importantă, pentru că nu trimite la o eroare marginală de redactare, ci la un element cu impact direct asupra rezultatului competiției.

Din această perspectivă, profilul actualilor executanți devine și mai relevant. Dacă liderul asocierii, ZSN CARDINAL SRL, este o firmă cu obiect principal de activitate în zona ingineriei și consultanței tehnice, cu o creștere financiară explozivă între 2019 și 2024, iar partenerii săi vin cu propriile semne de întrebare — CML.RO SRL cu istoric de datorii, executări silite și litigii, iar ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL cu o dependență consistentă de contracte publice și un volum semnificativ de litigii — atunci Primăria Timișoara avea toate motivele să explice public, detaliat și convingător, de ce această formulă reprezintă cea mai sigură opțiune pentru un pod strategic al orașului.

În schimb, comunicatul din 25 martie 2026 livrează doar concluzia, aceea că lucrările vor fi executate de această asociere.

Nu explică istoricul procedurii, nu amintește disputa de la CNSC și Curtea de Apel, nu spune că proiectul a trecut printr-o reevaluare impusă de instanță și nu oferă nicio explicație despre modul în care s-a ajuns, după anularea rezultatului inițial și reevaluarea ofertei, la asocierea condusă de ZSN CARDINAL SRL.

Iar aici problema nu este că o firmă contestă o licitație. Este dreptul ei legal.

Problema este că un proiect public de aproape 10 milioane de euro, cu aproximativ 7,4 milioane de euro fonduri europene nerambursabile, ajunge să fie prezentat public într-o formă curată, lineară, aproape festivă, deși în spate există o istorie procedurală tensionată, cu o atribuire inițială contestată, o decizie CNSC respinsă ulterior în instanță și o hotărâre definitivă care a obligat

Primăria să reia evaluarea.

De aceea, întrebarea „de ce ar alege Primăria Timișoara o tripletă de firme cu probleme?” trebuie formulată mai precis.

Poate că Primăria nu le-a „ales” în sens discreționar. Poate că procedura, după reevaluare, a dus formal la acest rezultat. Dar atunci obligația administrației este cu atât mai mare să explice public criteriile, punctajele, reevaluarea, diferențele dintre ofertanți, rolul fiecărui membru al asocierii și mecanismele prin care va controla execuția, calitatea, protecția mediului și respectarea termenelor.

Pentru că, atunci când un pod intră în șantier după o procedură întoarsă de instanță, iar executantul final este o asociere cu semne de întrebare documentate, tăcerea administrativă nu mai este comunicare prudentă. Este exact spațiul în care apar suspiciunile.

Întrebarea care rămâne după moloz

După toate documentele, declarațiile și imaginile, rămâne o singură întrebare care nu mai poate fi evitată.

Podul trebuie reabilitat, asta e evident, iar lucrările sunt necesare.

Dar cum se face această lucrare și cine răspunde pentru modul în care se face?

Pentru că avem, simultan, un proiect de „mobilitate sustenabilă” finanțat din fonduri europene, o procedură de achiziție întoarsă în instanță, o asociere de firme cu profiluri discutabile și dezechilibrate, o demolare în care deșeurile ajung, recunoscut oficial, în Canalul Bega, o organizare de șantier în care bicicliștii și traficul coexistă cu utilajele și o autoritate a canalului care spune…„este temporar”.

Iar peste toate, o administrație care comunică liniar, optimist și fără nicio referire la aceste tensiuni.

Problema nu este existența unor dificultăți într-un șantier complex, ci tocmai normalizarea lor.

În momentul în care molozul ajunge în apă și răspunsul este „îl scoatem după”, când demolarea se face lângă oameni și răspunsul este „avansăm bine”, când criteriile de selecție sunt stricte pe hârtie și flexibile în rezultat, atunci nu mai vorbim despre un accident.

Vorbim despre un model. Iar modelul este simplu. Pe hârtie – standarde europene, iar în teren – toleranță locală din partea tuturor autorităților cu competențe în acest proiect complicat.