Sute de rable, ridicate de pe domeniul public, la Timişoara. Poliţia Locală aşteaptă sesizări de la cetăţeni

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Ridicări și Eliberare Domeniu Public au în atenție, în continuare, situația autovehiculelor abandonate pe domeniul public, care ocupă locuri de parcare din oraș sau sunt transformate în adevărate focare de infecție.

„Problema este semnalată de cetățenii orașului care au transmis sesizări în acest sens, dar și de către polițiștii locali care s-au sesizat din oficiu în cadrul patrulărilor efectuate în teren. Anul acesta, în baza de date a Poliției Locale Timișoara (n.r. – PLT) au fost înregistrate un număr de 1212 sesizări și constatări din oficiu, privind situația a 1707 autovehicule ce păreau a fi abandonate.

Un număr de 795 autovehicule au fost ridicate de pe domeniul public, 90 din acestea de către Timpark în baza dispozițiilor întocmite de polițiștii locali și 705 de către proprietari în urma somațiilor aplicate de polițiștii locali. Alte 611 nu fac obiectul Legii 421/2002, neîncadrându-se în această categorie. Restul de autovehicule sunt în diferite stadii de verificare”, a transmis PLT.

Au fost aplicate și 26 de sancțiuni contravenționale, de câte 1.000 lei fiecare, proprietarilor de autovehicule care nu s-au conformat somațiilor transmise, refuzând ridicarea acestora din depozit. Potrivit Legii 421/2002, pentru a fi considerat abandonat, un autovehicul trebuie să se afle în același loc de cel puţin 6 luni.

Poliția Locală Timișoara acționează și în perioada următoare pe această linie și face apel la proprietarii de vehicule abandonate să respecte legislația în domeniu, pentru a nu fi sancționați și pentru a evita ridicarea și depozitarea rablelor în spațiul aparținând Societății Timpark.

Cetățenii care doresc să facă sesizări pe această linie, pot apela la numerele de telefon ale Poliției Locale 0256.968 sau 0256.246.112 ori pe adresa de email contact@politialoctm.ro.