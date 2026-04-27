Timișul și Banatul, promovate cu succes la Bruxelles în cadrul „Primăvara Românească la Bruxelles – Arthis Fest 2026”

Vizita delegației Consiliului Județean Timiș și Visit Timiș la Bruxelles, desfășurată în cadrul evenimentului „Primăvara Românească la Bruxelles – Arthis Fest 2026”, s-a încheiat cu succes, marcând o importantă misiune de promovare a județului Timiș și a Banatului în capitala europeană.

Între 23 și 25 aprilie 2026, Timișul a fost invitat de onoare la evenimentul menționat, organizat la inițiativa Arthis – Casa de Cultură Belgo-Română, care reunește diaspora românească, public internațional și reprezentanți ai instituțiilor europene. Participarea județului Timiș a fost concepută ca o călătorie simbolică între satul bănățean, tradițiile autentice și imaginea Timișoarei moderne și europene.

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor înalte oficialități, printre care domnul Philippe Close, primarul Orașului Bruxelles, domnul Ahmed Laaouej, ministru în Guvernul Regiunii Bruxelles-Capitală, responsabil cu domeniul Culturii în cadrul Comisiei Comunitare Franceze (COCOF), și domnul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Vizitele oficiale efectuate la standul Banatului confirmă interesul și deschiderea forurilor europene față de regiunea noastră și consolideaz direcția de promovare internațională a Timișului.

Din partea Consiliului Județean Timiș, delegația a fost condusă de domnul Alexandru Iovescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, alături de consilieri județeni și de echipa Visit Timiș.

La finalul evenimentului, Visit Timiș privește în urmă cu mândrie și recunoștință. Banatul a fost prezent la Bruxelles prin producători locali, artizani, dansuri, costume populare și muzică, iar publicul european a primit cu entuziasm energia, ospitalitatea și identitatea culturală a regiunii.

Prezența Timișului la Bruxelles a avut o componentă puternică de promovare gastronomică, în contextul statutului de Regiune Gastronomică Europeană Banat 2028.

Programul a inclus momente artistice, prezentări culturale și activități de promovare dedicate județului Timiș. Un moment important l-a reprezentat contribuția Ansamblului Cununa Timișului Ghiroda, care a adus în fața publicului o expoziție de costume populare și momente pline de bucurie pe scenă. De asemenea, artistul Mihai Toma a susținut un concert apreciat de public.

„Prezența Timișului la Bruxelles a fost mai mult decât o participare la un festival. A fost o declarație despre cine suntem: o comunitate care își respectă tradițiile, își promovează oamenii și produsele și își asumă cu încredere locul într-un context european.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la această reușită și tuturor celor care au descoperit Banatul cu deschidere și entuziasm”, a transmis Alexandru Iovescu – vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, prezent la eveniment.

Evenimentul a adus în prim-plan producători și artizani locali reuniți sub conceptul „Produs în Banat”, printre care: Brutăria „Moara Maria”, Dintre Dealuri, Livada AnaRita, Petrovaselo, Cramele Recaș, Crama Rekas, Aronia Charlottenburg, LUN Design, Mert Craft, Matei Luciana, Miere Noja și Comorile lui Solomon.

Vizita delegației Consiliului Județean Timiș și Visit Timiș la Bruxelles consolidează direcția de promovare internațională a județului și deschide noi oportunități de colaborare culturală, turistică și instituțională.