Accident în Timișoara, între un tramvai cu 100 de călători și o mașină. Ce au stabilit polițiștii

Luni, în jurul orei 19:05, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier pe strada C. Brediceanu din Timișoara.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple), o autosanitară SMURD, 1 motocicletă SMURD și 11 pompieri.

La sosirea salvatorilor la locul evenimentului, aceștia au constatat că în accident sunt implicate un autoturism, în care se afla doar conducătorul auto (sex feminin) și un tramvai în care se aflau aproximativ 100 de călători (din informațiile transmise de vatman).

În urma impactului, 2 persoane din tramvai au solicitat îngrijiri medicale. Acestea sunt evaluate de către echipajele medicale sosite la locul accidentului, urmând a fi transportate la spital.

Misiunea este în dinamică.

Ce spune IPJ Timiș

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că o tânără, de 20 de ani, a condus un autoturism pe strada Aurel Cosma, iar la intersecția cu strada Coriolan Brediceanu, ar fi efectuat o manevră care a determinat vatmanul unui tramvai, o femeie de 35 de ani, să frâneze brusc pentru evitarea unei coliziuni.

În urma frânării, doi călători din tramvai, respectiv un bărbat de 38 de ani și o femeie de 61 de ani, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

