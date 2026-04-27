Percheziții în Timiș, în dosare cu un prejudiciu de aproape 650.000 de lei (video)

Percheziții în Timiș, în dosare cu un prejudiciu de aproape 650.000 de lei

În cadrul operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul a 4 dosare penale aflate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, faptă prevăzută de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Din cercetări a reieșit că mai multe persoane ar fi deținut și comercializat produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, existând bănuiala că acestea ar fi contrafăcute.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, peste 2.380 de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, reprezentând articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, ochelari și produse cosmetice purtând însemnele unor mărci cunoscute, precum și 17.200 de lei, valoarea prejudiciului fiind estimată la aproximativ 644.700 de lei, alături de alte mijloace de probă, a transmis IPJ Timiș.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 3 persoane, fiind puse în executare 3 mandate de aducere, precum și 3 percheziții asupra unor autovehicule.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.