A furat un cățel pentru a-l face cadou...

La data de 23 aprilie 2026, polițiștii Secției 2 Micalaca au fost sesizați despre faptul că o persoană necunoscută a furat un cățel din rasa Shih Tzu, de aproximativ 3 luni, din fața unui imobil din municipiul Arad.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat un bărbat de 59 de ani, bănuit de săvârșirea faptei. Cel în cauză ar fi luat cățelul pentru a-l face cadou.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Cățelul a fost returnat proprietarei, a transmis IPJ Arad.

