ITM Timiş: Accent pe prevenţie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Timiș a organizat luni dimineaţa, la sediul instituției, o întâlnire cu angajatorii și reprezentanți ai Universității Politehnica din Timișoara, prof.univ.dr. ing. Dumitru Țucu și prof.univ.dr.ing. Dumitru Mnerie, pentru a marca ”Ziua internaţională a securităţii și sănătăţii în muncă” şi a onora memoria victimelor accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale.

Acest eveniment, la care au participat peste 100 de persoane, a constituit un moment de reflecție profundă asupra responsabilității colective – instituții, angajatori și lucrători – de a transforma fiecare loc de muncă într-un spațiu sigur, sănătos și demn. În deschiderea întâlnirii, s-a păstrat un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața sau sănătatea în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Doamna inspector șef, Ileana Mogoșanu, a precizat faptul că ”Securitatea și sănătatea în muncă nu trebuie percepută ca o obligație birocratică, ci ca o investiție strategică în oameni. Un mediu de lucru sigur înseamnă angajați mai sănătoși, productivitate crescută și, mai presus de toate, respect pentru viață”.

Sub tema centrală a acestui an, „Să asigurăm un mediu de lucru psihosocial sănătos”, discuțiile s-au concentrat pe noile provocări aduse de digitalizare, munca la distanță. Doamna Mogoşanu a subliniat necesitatea adaptării culturii prevenției la riscuri moderne, precum:

• stresul profesional și izolarea;

• hărțuirea morală și fenomenul de bullying la locul de muncă;

• riscurile ergonomice și cele legate de securitatea cibernetică.

ITM Timiș îndeamnă toți angajatorii din județ să trateze prevenția ca pe o prioritate reală, nu doar formală. Investițiile în echipamente de protecție, instruirea riguroasă a personalului și evaluarea continuă a riscurilor sunt piloni esențiali. În egală măsură, lucrătorii sunt încurajați să fie parteneri activi în acest demers, respectând normele de siguranță pentru a-și proteja propria viață și pe cea a colegilor.

„Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș își reafirmă angajamentul ferm pentru prevenție, punând accent pe consiliere, educație și colaborare permanentă cu partenerii sociali, dincolo de activitatea de control și sancționare.

Prin acțiunile organizate cu acest prilej se urmărește conștientizarea oamenilor cu privire la activitatea de prevenire şi promovare a unei culturi în domeniul SSM ce poate ajuta la reducerea numărului de cazuri ce privesc accidentările şi decesele produse ca urmare al evenimentelor la locurile de muncă” – ITM Timiş.