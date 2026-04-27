UVT la Milano Design Week 2026: „The Unseen Grid”, o experiență senzorială care redefinește percepția urbană

Facultatea de Arte și Design (FAD) din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) provoacă publicul internațional la o reconectare profundă prin simțul tactil.

Proiectul experimental „The Unseen Grid” a fost prezentat în perioada 14-19 aprilie la Base Milano, punctul zero al inovației în cadrul prestigiosului Milano Design Week 2026.

O alternativă la „zgomotul vizual” contemporan

Instalația propune o filosofie a „încetinirii”. Într-o epocă în care consumăm imagini cu o viteză amețitoare, „The Unseen Grid” a invitat vizitatorii să descopere informația treptat.

Mesajele transmise prin proiectul experimental „The Unseen Grid” nu sunt livrate instantaneu, ci se dezvăluie doar prin interacțiune activă, proximitate și mișcare.

Proiectul transformă designul grafic dintr-un produs pasiv într-o experiență de explorare, utilizând straturi tipografice experimentale care forțează privitorul să devină un participant curios.

Timișoara, descifrată prin atingere

Elementul central al instalației depășește granițele vizualului: o hartă tactilă a orașului Timișoara, realizată prin tehnologie de printare 3D. Aceastaa permis vizitatorilor să „citească” textura urbană a orașului de pe Bega prin volume, contraste și materiale.

„Prin suspendarea temporară a dominației vizuale, am invitat publicul să exploreze orașul într-un mod aproape intim. Harta nu este doar un instrument de orientare, ci o punte către ecologii urbane invizibile în navigarea noastră cotidiană”, declară autorii proiectului.

Inovație academică și impact social

„The Unseen Grid” nu este doar o piesă estetică, ci un studiu interdisciplinar la intersecția dintre Design Grafic, UX (User Experience) și cercetare senzorială. Proiectul subliniază rolul designului ca vehicul pentru incluziune socială și accesibilitate urbană.

Echipa de creație este formară din: autori: Asist. univ. dr. Cezara Carla Pădurean & Asist. univ. dr. Claudia Feti, iar echipa tehnică (3D Printing): Asist. univ. Alin Grangure și studenții Buhai Alexandru & Ana-Maria Dragoman.

UVT pe harta globală a designului

Prin prezența la Base Milano, Facultatea de Arte și Design din Timișoara își confirmă statutul de pol de excelență în cercetarea creativă.

Participarea la Milano Design Week 2026 demonstrează capacitatea mediului academic românesc de a genera dialoguri internaționale relevante despre viitorul interacțiunii umane și al designului universal.