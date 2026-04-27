Distincții pentru elevii timișeni la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă

Publicat în de Gianina Ianăş
Distincții pentru elevii timișeni la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă

Distincții pentru elevii timișeni la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă

În perioada 21–25 aprilie 2026, la Brăila, s-a desfășurat etapa finală a Olimpiadei Naționale de Religie Ortodoxă, clasele V–VIII.

Lotul de șapte elevi al județului Timiș, însoțit de prof. Mariana Țvein, s-a întors acasă cu mențiuni și premii speciale.

Mențiuni:

– Ana Bojin, clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 6 Timișoara (prof. Mariana Țvein)

– Ioan Bagiu, clasa a VII-a, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara (diac. prof. Cătălin Adrian Moisescu)

– Anastasia Flutur, clasa a VII-a, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara (diac. prof. Cătălin Adrian Moisescu)

– Andrada Teodora Timiș, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget (prof. Bogdan Ștefan Cerveneak și pr. Daniel Iancu)

Premii speciale:

– Sara Maria Șera, clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara (prof. Dalia Druia)

– Roxana Miron, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic (prof. Lăcrămioara Tecar)

– Maria Sbera, clasa a VIII-a, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara (diac. prof. Cătălin Adrian Moisescu).

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 27 – 30 aprilie

