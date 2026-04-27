Distincții pentru elevii timișeni la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă

În perioada 21–25 aprilie 2026, la Brăila, s-a desfășurat etapa finală a Olimpiadei Naționale de Religie Ortodoxă, clasele V–VIII.

Lotul de șapte elevi al județului Timiș, însoțit de prof. Mariana Țvein, s-a întors acasă cu mențiuni și premii speciale.

Mențiuni:

– Ana Bojin, clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 6 Timișoara (prof. Mariana Țvein)

– Ioan Bagiu, clasa a VII-a, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara (diac. prof. Cătălin Adrian Moisescu)

– Anastasia Flutur, clasa a VII-a, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara (diac. prof. Cătălin Adrian Moisescu)

– Andrada Teodora Timiș, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget (prof. Bogdan Ștefan Cerveneak și pr. Daniel Iancu)

Premii speciale:

– Sara Maria Șera, clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara (prof. Dalia Druia)

– Roxana Miron, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic (prof. Lăcrămioara Tecar)

– Maria Sbera, clasa a VIII-a, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara (diac. prof. Cătălin Adrian Moisescu).