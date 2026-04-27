Distincții pentru elevii timișeni la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă
În perioada 21–25 aprilie 2026, la Brăila, s-a desfășurat etapa finală a Olimpiadei Naționale de Religie Ortodoxă, clasele V–VIII.
Lotul de șapte elevi al județului Timiș, însoțit de prof. Mariana Țvein, s-a întors acasă cu mențiuni și premii speciale.
Mențiuni:
– Ana Bojin, clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 6 Timișoara (prof. Mariana Țvein)
– Ioan Bagiu, clasa a VII-a, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara (diac. prof. Cătălin Adrian Moisescu)
– Anastasia Flutur, clasa a VII-a, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara (diac. prof. Cătălin Adrian Moisescu)
– Andrada Teodora Timiș, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget (prof. Bogdan Ștefan Cerveneak și pr. Daniel Iancu)
Premii speciale:
– Sara Maria Șera, clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara (prof. Dalia Druia)
– Roxana Miron, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic (prof. Lăcrămioara Tecar)
– Maria Sbera, clasa a VIII-a, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara (diac. prof. Cătălin Adrian Moisescu).