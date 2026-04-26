Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 27 – 30 aprilie

Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 14 – 17 aprilie, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

Ziua   Data          Orar               Localitatea, Strada

Luni, 27.04.2026 09:00 – 17:00 Moșnița Veche Alte detalii: Zona pe dr. Boilor langa centura dupa canal

Luni, 27.04.2026 09:00 – 17:00 Sânandrei Alte detalii: Str. Bisericii, Islaz, Viitorului, Nuferilor

Luni, 27.04.2026 09:00 –  17:00 Iohanisfeld Agenti economici: AGRICOLA ANITA

Luni, 27.04.2026 09:00 – 17:00 Timișoara Alte detalii: str. Petru Vintila, str. Mihail Halici

Luni, 27.04.2026 09:00 – 17:00 Giroc Alte detalii: Calea Chisodei (p)

Luni, 27.04.2026 09:00 – 17:00 Jena Agenti economici: TEHNOCER | Alte detalii: casnici

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Comeat Alte detalii: total

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Giarmata-Vii Alte detalii: str. Viorelelor, str. Magnoliei, str. Teiului, str. Infratirea, Aleea Uberland

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Timișoara Alte detalii: str. Odobescu Alexandru (p), str. Madgearu Virgil (p), str. Gheorghe Doja (p), str. Ciparu Timotei (p)

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Sânandrei Alte detalii: Str. Viorelelor, Sf. Andrei, Liliacului, Nuferilor

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Mașloc Alte detalii: total

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Remetea Mică Alte detalii: total

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Charlotenburg Alte detalii: total

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Buzad Alte detalii: total

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Altringen Alte detalii: total

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Bogda Alte detalii: total

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Sintar Alte detalii: total

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Gavojdia Alte detalii: total

Marți, 28.04.2026 09:00 – 17:00 Iohanisfeld Alte detalii: partial

Miercuri, 29.04.2026 09:00 – 17:00 Făget Agenti economici: Parc Fotovoltaic Helios Kraft,Colonia Mica,Parc Fotovoltaic Brentfort Solar,Ferma 6 Colonia Mica,Centru colectare deseuri Faget

Miercuri, 29.04.2026 09:00 – 17:00 Timișoara Agenti economici: Calea Torontalului Km 3,4,5 ( DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS),(SC BARIL FORTE S.R.L.),(GOLD DUAL IMOBILIARE SRL), Calea Aradului Nr. 119 ( UNIV. DE STIINTELE VIETII-REGELE MIHAI I ), (COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA ,, CASA VERDE”), AQUATIM, Calea Aradului km 6 (BEGA TURISM SA)

Miercuri, 29.04.2026 09:00 – 17:00 Giarmata Alte detalii: Zona in spatele cimitirului de pe Dr. Bencecului

Miercuri, 29.04.2026 09:00 – 17:00 Moravița Alte detalii: total

Miercuri, 29.04.2026 09:00 – 17:00 Cenei Agenti economici: PROFI | Alte detalii: partial

Miercuri, 29.04.2026 09:00 – 17:00 Saravale Alte detalii: total

Miercuri, 29.04.2026 09:00 – 17:00 Sânandrei Alte detalii: Str. Gloria, Liliacului, Renasterii

Miercuri, 29.04.2026 09:00 – 17:00 Dumbrăvița Alte detalii: str. Picasso (p)

Joi, 30.04.2026 09:00 – 17:00 Moravița Agenti economici: Vama Rutier | Alte detalii: total

Joi, 30.04.2026 09:00 – 17:00 Fibiș Alte detalii: total

Joi, 30.04.2026 09:00 – 17:00 Moșnița Nouă Alte detalii: Str. Ogorului, Porumbului, Orzului, Graului, Secarei

Joi, 30.04.2026 09:00 – 17:00 Timișoara Alte detalii: str. Regimentul 13 Calarasi, str. Popovici Aurel

Joi, 30.04.2026 09:00 – 17:00 Giarmata-Vii Alte detalii: str. Viorelelor, str. Magnoliei, str. Teiului, str. Infratirea, Aleea Uberland

Joi, 30.04.2026 09:00 – 17:00 Stamora Germană Alte detalii: total

Joi, 30.04.2026 09:00 – 17:00 Uivar Agenti economici: Sumida Uivar , Statia de apa , sc Ecoland | Alte detalii: casnici

Joi, 30.04.2026 09:00 – 17:00 Lugoj Agenti economici: str. Timisorii nr.121 A , HOUSE OF POOL TM S.R.L.

CITEȘTE ȘI: Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii

