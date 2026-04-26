Timișul e fruncea!

Baza sportivă din Urseni a găzduit etapa interjudețeană de fotbal Cupa ING U14 (fete și băieți), inclusă în Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Competiția, un efort comun al IȘJ Timiș, FRF, AJF Timiș și CSC Moșnița, a reunit cele mai puternice selecționate din județele Timiș, Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Alba și Mehedinți.

Elevele Școlii Gimnaziale nr. 24 Timișoara, reprezentantele celui mai vestic județ al țării la fotbal feminin, au oferit o lecție de fotbal total.

Cu un palmares ce include deja două titluri naționale, timișorencele au bifat a patra calificare consecutivă la faza finală prin victorii categorice: 10-0 cu reprezentanta județului Mehedinți, 6-2 cu reprezentanta județului Arad și 5-0 cu reprezentanta județului Alba.

La masculin, băieții de la Liceul cu Program Sportiv „Banatul” nu s-au lăsat mai prejos, demonstrând de ce instituția de învățământ pe care o reprezintă este un etalon al sportului bănățean. Aceștia au încheiat turneul cu un golaveraj uluitor, 22-1, trecând în ordine de echipele din Hunedoara (6-0), Caraș și Severin (8-0) și Alba (8-1).

Prin aceste succese de răsunet, ambele echipe și-au asigurat biletele pentru etapa națională, programată să se desfășoare la Constanța în perioada 21-24 mai. După demonstrația de forță de la Urseni, Timișul pleacă la faza finală cu un singur obiectiv: reconfirmarea titlului de capitală a fotbalului școlar.