Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii.

Guvernul a elaborat prima variantă a noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice, un proiect care vizează restructurarea profundă a modului în care sunt stabilite veniturile în sistemul bugetar.

Documentul, aflat în prezent în fază preliminară și transmis partenerilor sociali, urmează să intre în dezbatere publică în perioada următoare.

Inițiativa apare în contextul angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și al presiunilor bugetare tot mai mari.

Autoritățile susțin că actuala lege, în vigoare din 2017, a generat în timp discrepanțe semnificative între diferite categorii de angajați, iar noul cadru urmărește corectarea acestor dezechilibre și crearea unui sistem mai sustenabil.

În prezent, pe grila de 1–12, un punct de coeficient este calculat pentru demnitari la suma de 2.080 de lei brut.

Cât va câștiga președintele Nicușor Dan

În toate cele trei variante coeficienții de salarizare sunt de la 1 la 8. Valoarea punctului 1 este valoarea salariului minim stabilit începând cu 1 iulie, adică 4.325.

Surse din Guvern au precizat că în toate variantele, la vârful salarizării din România va rămâne președintele României. Cel care va avea un coeficient 8. Conform calculelor, noul salariu brut ar urma să fie 34.600 de lei.

Prin urmare, pe noua lege a salarizării Nicușor Dan ar urma să ia lunar 20.241 de lei.

Înainte de noua lege a salarizării Nicușor Dan încasează un salariu cu 39% mai mic.

Mai precis, șeful statului are un brut de 24.960 de lei, ceea ce înseamnă în jur de 14.500 de lei. Așadar, noul salariu ar urma să crească de la sub 3.000 de euro la 4.000 de euro.

Președinții Camerei și Senatului vor încasa cu 4.700 de lei mai mult potrivit noii legi a salarizării

Dacă președintele are un coeficient de 8 pe noua grilă, președinții Camerei Deputaților și Senatului vor avea coeficientul 7 pe noua lege a salarizării. Asta înseamnă un salariu de 30.275 de lei brut pe lună, adică 17.710 lei net pe lună.

În prezent, pe actuala grilă, cei doi președinți de cameră au un coeficient de 11,5. Asta înseamnă un salariu brut de 23.920 de lei, echivalentul unui salariu de 13.993 lei net pe lună.

Adică un venit cu peste 4.700 de lei net mai mult decât în prezent.

Cu 3.000 de lei mai mult pentru senatori și deputați

Senatorii și deputații au un coeficient de 5,44 pe noua lege a salarizării. Pe această grilă, ei vor încasa un salariu brut lunar de 23.528 de lei, adică 13.764 lei net pe lună.

În prezent, aleșii au un coeficient de 9, adică un salariu de 18.720 de lei brut, echivalentul sumei nete de 10.951 lei lunar.

Asta înseamnă o creștere salarială de aproape 3.000 de lei net pe lună.

4.000 de lei mai mult pentru funcția de premier

Pentru funcția de prim-ministru, coeficientul pe noua grilă a legii salarizării este de 7, adică un venit brut lunar de 30.275 de lei, echivalentul la 17.710 lei net.

În prezent, premierul beneficiază de un coeficient de 11,5. Asta se traduce printr-un salariu brut de 23.920 de lei, echivalentul a 13.764 lei net pe lună.

Cu 4.000 de lei net ar urma să crească salariul premierului din iulie 2027.

Miniștrii vor încasa cu 3.000 de lei mai mult

Pentru funcția de ministru, noua grilă de salarizare prevede un coeficient de 6,26. Asta înseamnă un venit brut lunar de 27.074 lei, echivalentul unui venit net lunar de 15.838 lei.

În prezent, miniștrii beneficiază de un coeficient de 10,5, adică 21.840 de lei brut lunar, echivalentul a 12.776 lei net.

Creșterea salarială va fi astfel de peste 3.000 de lei pentru funcția de ministru.

3.100 de lei mai mult pentru președinții de Consilii Județene

Președinții de Consilii Județene (CJ) sunt încadrați pe noua grilă la un coeficient de 5,57. Adică un venit brut lunar de 24.090 lei, echivalentul a 14.092 lei net.

În prezent, salariul șefilor de CJ este încadrat la un coeficient de 9. Adică 18.720 de lei brut lunar, echivalentul a unui salariu net de 10.951 lei.

În total, un șef de CJ va încasa cu peste 3.100 de lei net mai mult din iulie 2027.

Cât vor încasa primarii de sectoare și cei de municipii reședință de județ

Primarii de reședință municipiu de județ, dar și edilii celor șase sectoare din Capitală, sunt încadrați la un coeficient identic de 5,31. Salariul lor lunar va fi astfel de 22.965 de lei brut, echivalentul a 13.434 lei net.

În prezent, ei sunt încadrați la un coeficient de 9, asemenea șefilor de CJ. Adică încasează un salariu net de 10.951 lei pe lună.

Creșterea salarială în cazul lor va fi de peste 2.450 de lei net lunar.

Primarii de orașe și localități vor încasa salariul în funcție de numărul de locuitori. Noi praguri

În schimb, edilii de orașe și municipii cu peste 200.001 de locuitori vor fi încadrați din iulie 2027 la un coeficient de 5,25. Asta se traduce printr-un venit brut lunar de 22.706 lei, echivalentul a 13.282 de lei net.

În prezent, pragul maximal al primarilor de orașe și municipii este de peste 100.001 de locuitori. Ei beneficiază de un coeficient de 7,5. Adică un venit lunar brut de 15.600 lei, echivalentul a 9.126 de lei net.

Edilii de localități între 50.001 și 200.000 de locuitori vor avea o leafă calculată la un coeficient de 4,8 în noua lege a salarizării. Adică vor încasa un salariu brut lunar de 20.760 de lei, echivalentul a 12.145 lei net.

În prezent, acest prag al numărului de locuitori nu se regăsește în actuala formă a legii salarizării.