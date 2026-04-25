România găzduiește meciuri la Campionatul European de handbal feminin la Cluj și Oradea. Prețul biletelor

România va fi una dintre cele cinci țări gazdă ale turneului final al Campionatului European de handbal feminin 2026, competiție programată între 3 și 20 decembrie, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

Orașele Cluj-Napoca și Oradea vor găzdui meciuri de la Campionatului European de handbal feminin 2026.

Oradea va găzdui meciurile din Grupa A, iar Cluj-Napoca – partidele din Grupa B, în care a fost repartizată și reprezentativa României.

În plus, la Cluj se vor juca meciuri și din faza grupelor principale.

Programul meciurilor:
Oradea – Grupa A

Oradea Arena

Joi, 3 decembrie 2026
18:30 – Slovenia – Islanda
21:00 – Ungaria – Muntenegru

Sâmbătă, 5 decembrie 2026
18:30 – Muntenegru – Islanda
21:00 – Ungaria – Slovenia

Luni, 7 decembrie 2026
18:30 – Slovenia – Muntenegru
21:00 – Islanda – Ungaria
Cluj-Napoca – Grupa B

BT Arena Cluj-Napoca

Vineri, 4 decembrie 2026
18:30 – Elveția – Macedonia de Nord
21:00 – Norvegia – România

Duminică, 6 decembrie 2026
18:30 – România – Macedonia de Nord
21:00 – Norvegia – Elveția

Marți, 8 decembrie 2026
18:30 – Elveția – România
21:00 – Macedonia de Nord – Norvegia

Grupa I, faza grupelor principale (Grupele preliminare A, B, C) – Cluj-Napoca

Joi, 10 decembrie 2026
Sâmbătă, 12 decembrie 2026
Luni, 14 decembrie 2026
Marți, 15 decembrie 2026

Meciurile sunt programate de la orele 16:00, 18:30, 21:00.

Pentru meciurile din grupele preliminare, prețurile sunt următoarele:

VIP: 2.106 lei
Categoria 1: 492 lei
Categoria 2: 351 lei
Categoria 3: 255 lei
Categoria 4: 167 lei

Pentru meciurile din faza grupelor principale, prețurile sunt următoarele:

VIP: 3.557 lei
Categoria 1: 843 lei
Categoria 2: 619 lei
Categoria 3: 450 lei
Categoria 4: 281 lei

La turneu participă 24 de echipe naționale. Finala este programată pe 20 decembrie 2026 la Katowice, în Polonia.

Prețurile biletelor pornesc de la 167 de lei, în faza grupelor. În acest moment sunt în vânzare numai pachete pentru toate zilele din fazele respective.

(sursa: Mediafax)

