Mondialul de kempo, cu sportivi din Ghiroda printre fruntași.

Rezultate notabile pentru doi sportivi de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii la Campionatul Mondial de Kempo.

În Turcia, Ariana Gherheș, încadrată la categoria 16-18 ani – 60 de kilograme, a ocupat locul al doilea la submission și poziția a treia la semi-kempo și full-kempo. Colegul ei Bogdan Aenoaei (categ. 16-18 ani – 70 kg) a ratat podiumul la „mustață”, încheind al patrulea în probele submission, semi-kempo și full-kempo.

„Ambii sportivi au evoluat în categorii extrem de competitive, cu un număr mare de participanți, în special Bogdan, care a avut nu mai puțin de 14 sportivi pe categorie. Suntem mândri de determinarea și efortul lor! Această experiență nu face decât să-i motiveze și mai tare.

Sunt hotărâți să revină mai puternici și să-și ia revanșa la Campionatul European de Kempo din această toamnă. Felicitări, Ariana și Bogdan! Respect pentru munca depusă și pentru spiritul de luptători!”, a declarat antrenorul Marius Ciocoiu.

De pregătirea sportivilor de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii se ocupă și Cristian Stoenescu.