Alb-violeții, egalați în prelungiri.

Politehnica Timișoara a remizat în ultima etapă din turul play-off-ul Ligii a III-a la fotbal.

Sâmbătă a fost 1-1 pe terenul echipei Unirea Tășnad.

Prima ocazie a meciului s-a consemnat în minutul 25, la o lovitură liberă executată de fostul internaționalul Romario Benzar.

Deschiderea de scor a venit după șapte minute, când celălalt dublu campion cu Farul Constanța, Vlăduț Morar, revenit ca titular, a transformat penalty-ul acordat pentru un fault în careu asupra lui Haiduc.

Alb-violeții au intrat, astfel, cu avantaj la cabine. Gazdele, avându-l director tehnic pe Ioan Stelescu, fost secund al lui Edward Iordănescu la mai multe cluburi, au ratat o șansă uriașă de a egala în minutul 50, când Chitaș a lovit bara.

În minutul 69, Adam a fost lansat, dar portarul a ajuns și a reținut mingea.

Peste trei minute, Haiduc a scăpat pe contraatac, dar a apărat portarul Unirii. În minutul 73, echipa din județul Satu Mare a avut o ocazie, la o lovitură liberă deviată de „zid” în corner. Gogor a trimis un „cap” pe lângă poartă la un corner (min. 82).

Meciul a luat foc în minutele de prelungire. O nouă bară a grupării din Tășnad (min. 90+2) a precedat golul egalizator.

Arbitrul a acordat penalty, Chitaș a executat, Enășescu a apărat, dar același Chitaș a reluat în plasă.

Era al cincilea minut de prelungiri… Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1, iar atmosfera fost extrem de tensionată între jucătorii celor două echipe.

Timișorenii, ajunși la 27 de meciuri consecutive fără înfrângere, rămân pe locul întâi în clasament, cu 23 de puncte.

Politehnica Timișoara: Enășescu – Vlaicu, P. Paul, C. Ene – R. Benzar (Amariei ’89), Rotariu, Adam, Marincu (cpt; Gogor ’63), C. Toma – Haiduc (Cociș ’81), Morar (D. Popa ’63).

Rezerve neutilizate: Micu – Vasluian, Isac, Dîrlea, Burlacu-Luca.

Antrenor: Dan Alexa.