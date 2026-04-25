Accident pe autostradă, pe sensul Timișoara – Margina. Coloană de 2 kilometri

Sâmbătă, 25 aprilie, în jurul orei 11:45, a avut loc un accident rutier pe autostrada A1, pe sensul de deplasare dinspre municipiul Timișoara către localitatea Margina.

Traficul rutier se desfășoară doar pe banda a doua, fiind formată o coloană de autovehicule pe o distanță de aproximativ 2 kilometri.

Potrivit primelor informații, în jurul orei 11:30, un bărbat de 73 de ani a condus un autoturism de transport persoane 8+1 dinspre municipiul Timișoara înspre localitatea Margina pe autostrada A1, iar la km 465, în dreptul localității Belinț, a intrat în coliziune cu un camion condus de un bărbat în vârstă de 44 de ani.

În urma impactului, au rezultat 4 victime, respectiv conducătorul autoturismului de 73 de ani și 3 pasageri în același autoturism cu vârste de 45 de ani, 17 ani și 18 ani.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

IPJ Timiș recomandă conducătorilor auto:

– să reducă viteza de deplasare în zona producerii accidentului și să respecte semnalizarea rutieră temporară;

– să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, pentru a evita producerea altor evenimente;

– să manifeste prudență sporită și să evite manevrele riscante (schimbări bruște de bandă, depășiri neregulamentare);

– să creeze, la nevoie, culoar pentru accesul echipajelor de intervenție;

– să ia în considerare rute alternative, în funcție de posibilități.

Polițiștii rutieri se află la fața locului pentru dirijarea traficului.

Sursa foto: DRDP Timișoara