CJT continuă curățenia pe drumurile județene.

Echipaje ale CJT au intervenit, pe timp de noapte, pentru curățarea carosabilului pe drumul spre Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara, astfel încât lucrările să nu perturbe traficul.

Intervenția a vizat îndepărtarea pământului, a prafului și a depunerilor de pe carosabil, urmată de spălare, măturare și aspirare mecanizată. â

Scopul, afirmă reprezentanții CJT, este îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere pe un sector intens tranzitat.

Acțiuni similare au fost realizate deja pe drumurile județene din zonele Dumbrăvița, Moșnița și Giroc.

„Consiliul Județean Timiș își propune ca aceste intervenții să devină un program constant, cu frecvență lunară, pe drumurile județene intens circulate, în special în zonele periurbane. Lucrările sunt programate pe timpul nopții, tocmai pentru a reduce disconfortul pentru șoferi”, mai transmit reprezentanții CJT.

