Mingea oficială de la Campionatul Mondial de Fotbal va fi dotată cu un cip cu Inteligenţă Artificială.

Inteligenta artificiala își va spune cuvântul și la Cupa Mondială.

Meciurile vor fi jucate cu o minge dotată cu Inteligenţă Artificială. Nu doar că va fi elementul de noutate absolută, dar va revoluţiona şi modul în care vor fi analizate fazele controversate.

Cipul de ultimă generaţie îi va ajuta pe arbitri să ia decizii corecte în doar câteva secunde.

„O minge cu viață proprie”. Aşa a fost descris balonul cu care cele 48 de echipe se vor înfrunta pe stadioanele Cupei Mondiale.

„Arată foarte, foarte bine. Cupa Mondială se desfăşoară, evident, în Statele Unite, Canada și Mexic.

Așadar, designul acestei mingi reflectă acest lucru. Pare să ofere o aderență foarte bună și va fi interesant să vedem cum se comportă”, explică Kieran Brown, creator de conţinut, citat de observatornews.

Mingea Triona va avea un cip integrat care furnizează date în timp real.

Tehnologia poate monitoriza, de exemplu, până şi de câte ori este atins balonul în timpul unui dribling şi-i poate ajuta pe arbitri să ia decizii-cheie.

Este al doilea model din istorie dotat cu o astfel de tehnologie, după cel utilizat la ediția precedentă.