Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor social-democrați și anunță noi consultări

Politic
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor social-democrați și anunță noi consultări

Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor social-democrați și anunță noi consultări.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă că a semnat demisiile miniștrilor PSD și propunerile de miniștri interimari. În plus, șeful statului a convocat și noi consultări cu partidele pro-europene.

„Am semnat asearǎ demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern”, se arată în mesajul publicat sâmbătă de Nicușor Dan pe Facebook.

De asemenea, a anunțat convocarea, pentru luni, a unei întâlniri cu liderii partidelor care au guvernat pentru discuții tehnice legate de programele PNRR și SAFE.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro-europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, continuă președintele.

Reprezentanții PSD din guvern și-au anunțat joi demisiile, aceștia având un vicepremier, Marian Neacșu, și șase miniștri: Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Florin Manole (Muncă), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

(sursa: Mediafax)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *