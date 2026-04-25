Italia nu va plăti costurile spitalizării celor trei cetățeni răniți în incendiul din Crans-Montana.

Elveția solicită rambursarea cheltuielilor medicale suportate pentru trei tineri italieni, dar Italia refuză, invocând principiul reciprocității și asistența acordată cetățenilor elvețieni.

Potrivit Il Sole 24, Compania elvețiană de asigurări mutuale va rambursarea sumei de 100.000 de franci, adică aproximativ 108.000 de euro, cheltuieli medicale suportate de spitalul din Sion pentru spitalizarea de scurtă durată a celor trei băieți italieni răniți în incendiul din „Le Constellation”, care a luat foc de Revelion în stațiunea din Crans-Montana din Elveția.

Vineri după-amiază, ambasadorul Italiei din Berna, Gian Lorenzo Cornado, s-a întâlnit cu președintele cantonului Valais, Mathias Reynard, care a declarat că nu are nicio marjă, din punct de vedere normativ, pentru a prelua costurile.

„Italia nu va suporta cheltuielile medicale pentru răniții de la Crans-Montana, pentru care Elveția intenționează să solicite rambursarea; țara noastră s-a ocupat timp de săptămâni întregi de îngrijirea a doi cetățeni elvețieni la Spitalul Niguarda din Milano, iar Protecția Civilă din Valle d’Aosta a participat la operațiunea de salvare cu propriul elicopter în primele ore ale tragediei: există un principiu al reciprocității care trebuie respectat”, a declarat ambasadorul Italiei la Berna, Gian Lorenzo Cornado.

Berna va decide cu privire la cheltuielile medicale ale răniților italieni. Tratarea cererii de rambursare va urma procedura stabilită în cadrul sistemului elvețian, prin intermediul instituției comune LaMal, care va stabili ce companie de asigurări va suporta fiecare prestație, cu implicarea omologilor italieni din domeniul asigurărilor, potrivit Corriere del Ticino.

Prin urmare, Elveția nu va rambursa direct facturile, iar eventualele costuri reziduale pot fi acoperite doar la nivel cantonal.

„Cu excepția celor reziduale, nu există posibilități de intervenție directă”, ar fi precizat președintele Cantonului Valais, care a indicat că este nevoie de o soluție bilaterală, care să respecte și principiul reciprocității cu cantonul Valais.

Într-un mesaj publicat vineri seară, pe X, premierul Italiei, Georgia Meloni, s-a declarat că Italia va respinge ignora cererea de decontare a serviciilor pentru cei trei italieni tratați la Sion.

„Am aflat din presă că autoritățile elvețiene intenționează să solicite Italiei rambursarea cheltuielilor medicale exorbitante pe care spitalul din Sion le-ar fi suportat pentru spitalizarea, chiar și pentru doar câteva ore, a unor tineri răniți în incendiul de la Crans-Montana.

Dacă această cerere ignobilă ar urma să fie formalizată, anunț chiar acum că Italia o va respinge și o va returna expeditorului, fără a-i acorda nicio atenție”, a declarat Meloni.

Ministrul de Externe Antonio Tajani acuză că responsabilitatea ar trebui să cadă pe umerii conducerii barului „Le Constellation”

„Mi se pare evident că nu vom plăti. Responsabilitatea revine exclusiv celor care au condus acel club și celor care nu au efectuat verificările necesare. Italia nu poartă nicio responsabilitate”, a declarat Tajani.

(sursa: Mediafax)