Incendiu teribil în vestul țării (video)

În data de 25.04.2026, în jurul orei 00:45, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă cu regim de înălțime P+1+M din localitatea Șiria.

La locul intervenției s-au deplasat, progresiv, forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad și Detașamentului Ineu cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

La locul evenimentului s-au deplasat și pompierii voluntari din cadrul SVSU Șiria.

În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției incendiul se manifesta generalizat la o casă cu regim de înălțime P+1+M pe o suprafață de aproximativ 200 mp și la anexe pentru păsări cu propagare la acoperișul unei case din proximitate pe o suprafață de aproximativ 250 mp.

Incendiul prezenta posibilitate de propagare la o a treia locuință.

După aproximativ 4 ore de intervenție incendiul a fost lichidat în limitele găsite fără a se fi propagat la cea de a treia locuință și din fericire nu s-au înregistrat victime.

Pe timpul intervenției au fost salvate 10 păsări.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind: scurtcircuitul electric.

