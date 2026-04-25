ANM – Toată ţara se va afla duminică sub avertizare de vânt.

Meteorologii au emis avertizări cod galben şi portocaliu de vânt pentru toată ţara, valabile duminică, rafalele putând ajunge până la 90 de km/oră, iar la munte, la peste 1600 de metri, la 120 de km/oră.

Pentru perioada 26 aprilie, ora 09:00 – 26 aprilie, ora 21:00, a fost emisă o avertizare cod galben de vânt pentru cea mai mare parte a ţării.

”Pe parcursul zilei de duminică (26 aprilie), vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul şi centrul ţării, iar după orele amiezii şi în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h”, precizează meteorologii.

O atenţionare cod portocaliu vizează intervalul 26 aprilie, ora 12:00 – 26 aprilie, ora 18:00, în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi, precum şi în zona joasă de relief a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău şi Vrancea fiind prognozate intensificări temporare puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h.

În aceeaşi zi, în perioada, 18:00 – 20:00, se vor afla sub cord portocaliu de vânt puternic judeţele Brăila, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi.

”În intervalul menţionat, local în judeţele Brăila, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h”, anunţă meteorologii, citați de news.ro.

Cod portocaliu de vânt va fi duminică, între 12.00 şi 21.00, în Carpaţii Orientali, Meridionali şi Munţii Apuseni, la altitudini mai mari de 1600 m,unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100…120 km/h.