Accident între un SMURD și un tren, lângă Timișoara. Membrii echipajului și pacientul transportat au ajuns la spital

Vineri, în jurul orei 20:10, în timp ce se deplasa spre spital cu un pacient, o autosanitară SMURD tip B, din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, a intrat în coliziune cu un tren, la trecerea de nivel de cale ferată în localitatea Urseni.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autosanitară SMURD tip C și o ambulanță SAJ.

În urma impactului, pacientul și cei 3 membri ai echipajului au fost transportați la UPU SMURD: 2 victime (1 membru al echipajului SMURD și pacientul) transportate la spital, acestea acuzând traumatisme ușoare (T.C.C. și T.C.F.), iar ceilalți 2 membri ai echipajului au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare, a transmis ISU Timiș.

Ce au stabilit polițiștii

O autospecială SMURD a intrat în coliziune cu un tren la trecerea de nivel cu calea ferată din localitatea Urseni.

În urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv conducătorul autospecialei SMURD, în vârstă de 32 de ani și doi paramedici din cadrul ISU Timiș, cu vârste de 46 și 42 de ani.

Atât conducătorul autospecialei SMURD, cât și conductorul trenului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.