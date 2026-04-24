Carlos Alcaraz anunță că nu participă la Roland Garros din cauza accidentării suferite la mână.

Carlos Alcaraz, numărul doi în tenisul mondial masculin, a anunțat vineri că nu va putea participa la turneul de la Roland Garros.

Spaniolul nu a ajuns nici la turneul de Madrid, aflat în desfășurare. El s-a retras din cauza unei accidentări la încheietură în timpul turneului de la Barcelona, la care putea urca din nou pe primul loc în clasamentul ATP.

El transmite că așteaptă să vadă cum va evolua situația pentru a putea decide când să va întoarce pe teren.

Organizatorii Roland Garros au reacționat: „O veste tristă: Carlos Alcaraz, campionul nostru din 2024 și 2025, nu își va putea apăra titlul la Roland-Garros 2026 din cauza unei accidentări la încheietura mâinii. Îți urăm mult succes în recuperare, Carlos, o să ne fie dor de tine!”.

