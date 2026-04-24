Punctul de trecere a frontierei pe pista de biciclete Timișoara – Zrenjanin, deschis în acest weekend.

În zilele de 25–26 aprilie, traseul de pe canalul Bega va permite din nou trecerea frontierei, odată cu redeschiderea punctului temporar de trecere, destinat celor care folosesc pista pentru deplasare.

-Program de trecere: 08:00 – 20:00

-Acces pe baza unui document de identitate valabil

Traseul Timișoara – Zrenjanin are aproximativ 70 km, dintre care 37 km pe teritoriul României, fiind una dintre cele mai apreciate rute de mobilitate verde și recreere din regiune.

Inițiativa este realizată de Consiliul Județean Timiș, în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Banat și Provincia Autonomă Voivodina, pentru a sprijini turismul transfrontalier și activitățile în aer liber.

Pentru cei care doresc să descopere Zrenjanin, informații despre cazare și restaurante sunt disponibile pe www.visitzrenjanin.com.

CITEȘTE ȘI: Trenuri suplimentare spre litoral pentru minivacanța de 1 Mai