Fostul jucător Bogdan Voina este noul președinte al Federației Române de Handbal, el învingându-l pe vicepreședintele în exercițiu Sorin Dinu în turul doi al alegerilor care au avut loc în cadrul Adunării Generale a FRH, desfășurată, vineri, la Hotelul Pullman World Trade Center din Capitală, conform Agerpres.

El a fost votat pe 126 din cele 240 de buletine valide, în timp ce adversarul său a întrunit 114 sufragii.

În primul tur, din cele 240 de voturi valabile, Bogdan Voina a obținut 99, Sorin Dinu – 82, Constantin Din – 44, iar Cristian Potoră – 15.

Constantin Din conducea Federația Română de Handbal din 28 aprilie 2022, când l-a învins pe președintele în exercițiu de atunci, Alexandru Dedu, cu 157 de voturi la 66.

Fostul internațional Bogdan Voina, 47 de ani, este fiul celebrului handbalist Radu Voina. Ca jucător a evoluat la echipele Steaua, Selestat și Strasbourg și a activat la prima reprezentativă timp de 9 ani. El are în palmares un titlu de campion și o Cupă Challenge, trofee câștigate cu Steaua.

După retragerea din activitate, Bogdan Voina a fost comentator TV și în paralel manager general al companiei Sport Suport. El a candidat la președinția FRH și în 2022, când a ieșit pe locul 3, după Constantin Din și Alexandru Dedu.