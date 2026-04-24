Trenuri suplimentare spre litoral pentru minivacanța de 1 Mai.

Cu ocazia minivacanței de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinații tradiționale de vacanță, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare.

Astfel, în perioada 30 aprilie/1 mai –3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe din programul obișnuit de circulație, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava.

Călătorii din alte regiuni ale țării pot ajunge rapid la Marea Neagră prin conexiuni din București, beneficiind de trenuri care circulă frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta București Nord – Constanța și retur.

De asemenea, în urma redeschiderii temporare a liniei Constanța – Mangalia de către managerul infrastructurii, CFR SA, în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, serviciul de transport Regio din programul de circulație al CFR Călători va fi operat temporar pe ruta Constanța – Mangalia și retur cu trenuri (vagoane și locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent pentru derularea lucrărilor efectuate de către CFR SA.

Atenționare: Conform avizului managerului infrastructurii feroviare – CFR SA, trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate și nu sunt apte pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor.

În aceste condiții, având în vedere că au fost efectuate vânzări în avans înainte de decizia CFR SA de a permite reintroducerea temporară a trenurilor în circulație, rugăm pasagerii care au deja bilete achiziționate cu plecare sau sosire în stația Costinești Tabără să utilizeze stația Costinești.

Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport și pentru a ne putea adapta cât mai bine capacitatea de transport la numărul de locuri solicitat, CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea cât mai din timp a legitimaţiilor de călătorie. În trafic intern, legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate cu anticipație, utilizând următoarele canale de vânzare:

online, pe www.cfrcalatori.ro

aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (Google Play, App Store, Huawei AppGallery)

automatele de bilete din stații

casele de bilete din gări și agențiile de voiaj CFR Călători

Pasagerii se pot bucura de reduceri de până la 10% la cumpărarea legitimațiilor de călătorie cu anticipație sau de 10% reducere dacă optează pentru oferta dus-întors.

De asemenea, CFR Călători precizează că acordă reducerile la transport prevăzute de actele normative în vigoare pentru diverse categorii de persoane (elevi, pensionari, etc.). Pentru detalii, poate fi accesat www.cfrcalatori.ro, secțiunea Trafic intern/ Oferte/ Facilități.

În plus, pasagerilor li se recomandă să se asigure, înainte de urcarea în tren, că dețin bilet valabil și documentele aferente pentru transport, pentru evitarea taxării suplimentare în tren sau amenzi conform reglementărilor în vigoare.

