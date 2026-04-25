Spania. 130 de cumpărători în doar 15 ore pentru un bloc de locuințe.

Piața imobiliară din Vitoria-Gasteiz, capitala regiunii Álava, oferă un exemplu clar al crizei de locuințe care afectează tot mai puternic Spania.

Deși nu este un mare centru precum Madrid sau Barcelona, orașul, cu puțin peste 250.000 de locuitori, se confruntă cu o presiune uriașă pe piața imobiliară.

Un caz recent arată dimensiunea problemei: un bloc de locuințe scos la vânzare la ora 17:00 a adunat peste 130 de potențiali cumpărători până a doua zi dimineață, la ora 08:00. Practic, în mai puțin de o jumătate de zi, cererea a depășit cu mult oferta disponibilă, notează Cadenaser.

„Oamenii continuă să cumpere locuințe. Nu există suficiente, iar pentru cele puține disponibile există interes, indiferent de preț”, spun reprezentanții din sector.

În paralel cu această cerere uriașă, constructorii avertizează că nu pot ține pasul din cauza lipsei de muncitori. Problema este considerată una structurală.

„Da, absolut, categoric da”, a spus Josu Sánchez, cofondator al companiei Sarkis Lagunketa, întrebat dacă lipsa forței de muncă afectează construcțiile.

Acesta explică faptul că firmele sunt nevoite să aleagă proiectele în funcție de resursele disponibile, ceea ce încetinește și mai mult livrarea de locuințe noi.

Situația este agravată de îmbătrânirea forței de muncă. Josu Barrena, manager al companiei Zikotz, spune că o mare parte dintre angajați au peste 50 de ani.

„Dacă nu aducem oameni tineri și noi profiluri, vom avea o problemă serioasă în menținerea activității”, avertizează acesta.

Problema vine din perioada crizei din 2008, când mulți tineri au evitat sectorul construcțiilor, iar acum lipsa lor se resimte puternic.

Constructorii spun că doar aproximativ 10% dintre angajați sunt femei, ceea ce arată un potențial mare nefolosit. Domenii precum modelarea BIM sau managementul proiectelor sunt considerate oportunități clare pentru diversificarea forței de muncă.

Sectorul trece și printr-o schimbare de model, apropiindu-se de industrie.

„Se întâmplă ca în industria auto: producția se mută în fabrici, iar pe șantier se face asamblarea”, explică Sánchez.

Această transformare aduce cerere pentru specialiști în sustenabilitate, mediu sau gestionarea deșeurilor.

Potrivit constructorilor, nu lipsa terenurilor este cauza crizei, ci faptul că acestea nu sunt scoase pe piață suficient de rapid.

„Teren există, dar este în mare parte în mâinile administrațiilor locale și nu ajunge pe piață”, spun aceștia.

În plus, procedurile birocratice încetinesc dezvoltarea: obținerea autorizațiilor durează foarte mult, ceea ce întârzie proiectele.

Cazul din Vitoria arată că problema locuințelor nu mai este limitată la marile metropole. Chiar și orașele mai mici din Spania ajung să aibă o cerere uriașă și o ofertă insuficientă, ceea ce duce la creșteri de prețuri și competiție extremă între cumpărători.

Faptul că 130 de persoane s-au arătat interesate în doar câteva ore pentru un singur proiect imobiliar arată clar dimensiunea dezechilibrului dintre cerere și ofertă. Pentru mulți, găsirea unei locuințe devine tot mai dificilă, chiar și în orașe considerate până recent accesibile.

(sursa: Mediafax)