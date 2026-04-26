Gură de oxigen pentru CSC Dumbrăvița.

CSC Dumbrăvița s-a impus cu scorul de 2-0 în duelul bănățean cu CSM Reșița. Meciul s-a jucat sâmbătă și a contat pentru etapa a cincea din faza play-out a Ligii a II-a la fotbal.

Aflată în mare nevoie de puncte (a acumulat un singur punct în primele patru runde din play-out), echipa timișeană a intrat pe teren extrem de determinată.

Scorul a fost deschis la prima acțiune legată de atac a meciului.

În minutul 9, Popovici a centrat de pe partea dreaptă, aproape de tușă, mingea a căzut în careul reșițean, iar Cosmin Gladun, apărut la bara a doua, a reluat puternic în plasă.

Cărășenii au preluat apoi inițiativa, însă fără să își creeze ocazii notabile, iar pe contraatac alb-verzii au dat lovitura în minutul 35.

Alessio Calotă l-a deposedat atunci pe Fărăgău în cercul de la centrul terenului, a pornit spre poarta adversă și a rămas singur cu Rus, pe care l-a executat elegant, cu un șut în stânga acestuia.

Finalul primei reprize i-a găsit pe elevii antrenorului Florin Fabian masați în propria treime.

În minutul 41, Tchassem a tras din întoarcere, de la 13 metri, puțin peste poartă.

În minutul 44, Trișcă-Sălăgean a fost blocat de Mikloș din situație unu contra unu.

Iar în prelungirile primei reprize s-a petrecut faza cea mai controversată a meciului: într-un duel umăr la umăr cu Modan, căpitanul Alin Șeroni a primit al doilea cartonaș galben, deși în urma acestei faze s-a ales cu ochiul vânăt.

În aceste condiții, CSC Dumbrăvița a acceptat în actul secund dominarea oaspeților și a rezistat cu poarta neperforată până la final, în condiții de inferioritate.

Portarul Mikloș s-a remarcat în mod deosebit la câteva dintre situațiile rossonerilor: în minutul 58, când a reținut în doi timpi reluarea cu capul a lui Trișcă-Sălăgean, în minutul 62, când a scos cu un plonjon spectaculos șutul de la 22 de metri al lui Cioiu, și mai ales în minutul 86, când același Cioiu a tras de la 17 metri, din poziție centrală, iar portarul echipei din Dumbrăvița a intervenit extraordinar și a respins în corner. S-a încheiat 2-0, iar alb-verzii reușesc prima victorie din faza play-out, una extrem de importantă, în condițiile în care CSM Olimpia Satu Mare a câștigat cu 3-1 la Afumați și a urcat pe loc de baraj, după ce CS Tunari s-a impus cu 2-1 la CSC Șelimbăr.

Au mai rămas două etape, în care timișenii trebuie să acumuleze puncte pentru a se menține peste linia barajului. Sâmbătă, în ultima deplasare a sezonului, CSC Dumbrăvița va evolua la Ruși-Ciutea, cu FC Bacău, iar apoi va reveni pe stadionul „Ștefan Dobay” pentru ultima etapă a play-out-ului, în care va da piept cu CS Afumați.

CSC Dumbrăvița: Mikloș – S. Popovici, Panaite, Șeroni (cpt), Butnărașu, Gladun – Curescu (Cibi ’59), B. Vasile, Dussaut (R. Ciurel ’76), Calotă (Buțu ’84) – Gondiu (Cristea ’46). Antrenor: Florin Fabian. CSM Reșița: Rus – Gașpăr, Elton Da Silva, Dolghi, Chera (Șteau ’65) – Fărăgău (Cioiu ’46), Salhi, Grădinaru (Jerdea ’60) – Trișcă-Sălăgean, Modan (cpt), Tchassem (Negru ’81). Antrenor: Leontin Doană.

„Foarte greu pentru antrenori… Pe banca suferințelor nu este ușor, când știm că fiecare meci îl jucăm pe viață și pe moarte, pe teren, vreau să accentuez acest lucru – pe teren! Un meci de angajament, câștigat cu sufletul, pentru că așa le-am cerut jucătorilor.

Era mare nevoie să jucăm astăzi cu atitudine pozitivă și să câștigăm, pentru că trebuia să ieșim din pasa asta negativă în care am fost. Mă bucur că am înscris repede, mă bucur pentru Alessio Calotă, un junior care a crescut mult în ultimul timp. Mă bucur că jucătorii noștri au jucat inteligent, îi felicit.

Felicit și stafful! Când rămâi în 10 oameni, nu e ușor să să te aperi tot meciul și să încerci să profiți de anumite momente din care să ieși din blocul defensiv. Dar până la urmă a ieșit și suntem bucuroși. Ne pregătim de meciul următor, de la Bacău. N-aș vrea să comentez arbitrajul. Am comentat o dată, după meciul de la Chiajna, și mi-a părut rău, pentru că nu-mi stă în caracter să fac asemenea comentarii.

Dar i-am spus centralului să încerce să arbitreze cu aceeași unitate de măsură. A mai fost o fază în care ambii jucători și-au dat cap în cap și nu s-a dat cartonaș galben. Este un lucru foarte greu pentru un antrenor să țină mereu atitudinea jucătorilor la cele mai înalte cote, așa cum am avut în primele patru meciuri, când am făcut zece puncte.

Dar le-am spus că trebuie să revenim la aceeași atitudine și, cu o organizare bună de joc, putem să ne îndeplinim obiectivul. Repet, noi vom juca pe teren toate meciurile.

Și cu asta cred că am spus tot. Eu vreau să nu ajungem la baraj. La cum am arătat în această primăvară, consider că merităm să ne salvăm fără baraj. Dar suntem pregătiți pentru orice. Eu cred că băieții au înțeles că în momentul când au atitudine pot face lucruri frumoase”, a declarat antrenorul Florin Fabian.

