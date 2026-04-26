Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Timișoara: peste 40 de oameni evacuați, doi au ajuns la spital

Duminică, 26 aprilie, în jurul orei 13:35, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu într-un apartament pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara.

La fața locului s-au deplasat de urgență 16 pompieri cu o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de stingere, 2 echipaje SMURD și o autospecială de lucru la înălțime.

La sosirea pompierilor la locul evenimentului, aceștia au constatat că incendiul se manifestă într-o încăpere dintr-un apartament de la etajul 8 al unui bloc de locuințe cu 10 etaje, cu degajări de fum pe casa scării.

În urma incendiului, din blocul de locuințe au fost evacuate de către forțele de ordine 12 persoane.

Totodată, 32 de locatari s-au autoevacuat, a transmis ISU Timiș.

5 persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului:

– o victimă de sex feminin intoxicată cu fum, urmează a fi transportată la Spitalul Municipal Timișoara, alături de fiul de 8 ani care a suferit un atac de panică.

– 3 victime (2 adulți și 1 minor) prezintă atac de panică.

Sursa foto: ISU Timiș