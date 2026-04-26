Urmează două minivacanțe. Câte zile libere vor fi acodate de 1 Mai și de Rusalii. Plus Ziua Învățătorului, pentru elevi.

Românii vor avea parte de două weekenduri prelungite în perioada următoare.

Prima minivacanță vine chiar săptămâna viitoare, de 1 Mai, care pică vineri și este zi liberă legală. A doua va fi la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, de Rusalii, când majoritatea angajaților vor avea trei zile consecutive libere.

Prima zi liberă legală este vineri, 1 mai, de Ziua Muncii, ceea ce înseamnă un weekend prelungit de trei zile: vineri, 1 mai – Ziua Muncii, sâmbătă, 2 mai și duminică, 3 mai.

A doua minivacanță vine de Rusalii. În 2026, prima zi de Rusalii pică duminică, 31 mai, iar a doua zi de Rusalii este luni, 1 iunie. Ambele sunt zile libere legale, însă doar ziua de luni aduce, practic, o zi liberă suplimentară pentru angajații cu program obișnuit, pentru că prima zi de Rusalii cade în weekend.

Astfel, pentru salariații care lucrează în regim standard, minivacanța de Rusalii va avea tot trei zile: sâmbătă, 30 mai, duminică, 31 mai – prima zi de Rusalii, luni, 1 iunie – a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului.

Fac excepție domeniile în care activitatea nu poate fi întreruptă, cum ar fi sănătatea, transporturile, ordinea publică, comerțul sau serviciile de urgență.

Angajații care sunt programați la lucru în zilele libere legale trebuie să primească timp liber corespunzător sau, dacă acest lucru nu este posibil, spor salarial, potrivit regulilor din legislația muncii.

Și elevii au zile libere

Elevii vor avea liber luni, 1 iunie, zi care coincide atât cu a doua zi de Rusalii, cât și cu Ziua Copilului.

În plus, relatează spotmedia, elevii și profesorii vor mai avea o zi fără cursuri vineri, 5 iunie, de Ziua Învățătorului.

Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie și este zi liberă pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, în baza Contractului Colectiv de Muncă aplicabil în sistemul de educație.

Ce se sărbătorește de Rusalii

Rusaliile, numite și Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, sunt sărbătorite la 50 de zile după Paște și marchează, în tradiția creștină, momentul pogorârii Sfântului Duh asupra Apostolilor.

În tradiția ortodoxă, sărbătoarea este considerată unul dintre cele 12 praznice împărătești și este văzută drept momentul de început al Bisericii creștine.

Când este următoarea zi liberă legală

După Rusalii, următoarea zi liberă legală este 15 august, de Adormirea Maicii Domnului.

În 2026, însă, 15 august pică sâmbăta, deci nu aduce o zi liberă suplimentară pentru majoritatea angajaților.

