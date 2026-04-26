84% dintre accidentele cu mașini cu volan pe dreapta sunt cauzate de șoferi. Rezultatele controalelor efectuate de Poliția Română.

Poliția Română anunță că majoritatea accidentelor rutiere în care sunt implicate autovehicule cu volan pe dreapta sunt provocate de nerespectarea regulilor de circulație.

Potrivit datelor centralizate pentru perioada 2020–2025, aproximativ 84% dintre aceste accidente au drept cauză abaterile comise de conducătorii auto.

Controale la nivel național: peste 800 de mașini verificate

Concluziile vin în urma unei acțiuni desfășurate la nivel național în 20 aprilie 2026, când polițiștii rutieri au verificat 828 de autovehicule cu postul de conducere pe partea dreaptă.

Dintre acestea:

-438 erau înmatriculate în România

-390 erau înmatriculate în alte state

Scopul acțiunii a fost prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, în contextul riscurilor asociate conducerii vehiculelor cu volan pe dreapta.

Sancțiuni și nereguli constatate

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 341 de sancțiuni contravenționale, dintre care:

-332 pentru nerespectarea legislației rutiere (OUG 195/2002)

-9 pentru alte abateri

Printre cele mai frecvente nereguli:

-46 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale

-5 sancțiuni pentru depășiri neregulamentare

-14 sancțiuni pentru deficiențe tehnice

Permise reținute și infracțiuni constatate

Polițiștii au luat măsuri suplimentare în cazurile grave:

-24 de permise de conducere au fost reținute

-34 de certificate de înmatriculare au fost retrase

-6 infracțiuni la regimul rutier au fost constatate

Risc crescut în trafic

Autoritățile atrag atenția că vehiculele cu volan pe dreapta pot crea dificultăți în trafic, în special la depășiri sau în condiții de vizibilitate redusă. Respectarea strictă a regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor.

