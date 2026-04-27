Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare
Rezultate înregistrate în etapa a 23-a: Flacăra Parța – CSO Deta 0-2, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – CSM Lugoj 4-1, AS Berini – Unirea Sânnicolau Mare 1-1, Gloria Moșnița Nouă – CSC Săcălaz 0-0, CSC Belinț – Ripensia Timișoara 2-5, AS Recaș – CS Sânandrei Timiș 0-4, CSC Millenium Giarmata – Avântul Periam 2-2, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – Unirea Jimbolia 3-0.
CLASAMENT
Etapa viitoare: CSM Lugoj – Flacăra Parța, CSC Săcălaz – AS Berini, Ripensia Timișoara – Gloria Moșnița Nouă, Avântul Periam – CSU Universitatea de Vest din Timișoara, CSO Deta – AS Recaș, Unirea Jimbolia – CSC Belinț, Unirea Sânnicolau Mare – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II, CS Sânandrei Timiș – CSC Millenium Giarmata.
