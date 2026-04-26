Handbalistele de la „Banatul”, calificate la Turneul Final al ONSȘ, între cele mai bune 8 echipe din țară!

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Handbalistele de la Liceul cu Program Sportiv „Banatul” din Timișoara merg la Turneul Final al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ)!

Elevele pregătite de prof. Adriana Bota au câștigat, sâmbătă, turneul zonal desfășurat la Reșița, unde au obținut trei victorii din tot atâtea meciuri, împotriva Colegiului Economic „Hermes” din Petroșani, Liceului Teoretic „Traian Vuia” din Reșița și Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș.

Liceenele de la „Banatul” au obținut, astfel, calificarea la Turneul Final, care se va desfășura la Brașov, la mijlocul lunii mai, cu participarea celor mai bune 8 echipe din țară.

