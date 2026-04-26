Poli Timișoara, învinsă în derby-ul etapei cu HC Buzău: 24:31

SCM Politehnica Timișoara a fost învinsă, duminică, la Buzău, în derby-ul etapei a XX-a din Liga Zimbrilor.

A fost 31:24 pentru echipa gazdă, ACS HC Buzău 2012, după ce alb-violeții au condus la pauză cu 14-13.

Principalii marcatori pentru formația bănățeană au fost Christian Manojlovic – 5 goluri, Andras Szasz – 4, Artem Kozakevych, Alexandru Andrei și Risto Vujacic – câte 3.

Portarul Dan Vasile a avut un procentaj de 6/32.

De la gazde s-au remarcat Gabrielius Zanas Virbauskas – 10 goluri, Mihajlo Mitic – 7, Ionut Broasca și Florin Bejinariu – câte 3.

Goalkeeperul Gennadiy Komok a avut 12 parade din 29 de șuturi.

În urma acestui rezultat, Poli rămâne pe locul 5 în ierarhia Ligii Naționale, cu 22 de puncte, înaintea ei în clasament aflându-se, în ordine, Dinamo București – 30, HC Buzău – 26, CSM București – 23 și Minaur Baia Mare – 22.

