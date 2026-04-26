O nouă conferință ArheoTim la UVT – „AI și cunoașterea academică: o conversaţie necesară”.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează o nouă întâlnire cu ştiinţa în seria Conferinţele ArheoTim, dedicată uneia dintre cele mai actuale teme ale prezentului: relația dintre inteligența artificială și mediul universitar. Evenimentul intitulat „AI și cunoașterea academică: o conversație necesară” va avea loc marţi, 28 aprilie 2026, de la ora 18:00, în Amfiteatrul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu, situat pe Strada Oituz nr. 4, Timișoara.

Invitatul acestei ediții este Dan Ștefan, specialist cu o vastă experiență interdisciplinară în arheologie, geofizică aplicată, GIS, inteligență artificială și data science. Acesta activează ca cercetător senior în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni.

Vor fi analizate efectele utilizării platformelor generative precum ChatGPT, Gemini, Claude sau NotebookLM în activitatea universitară, de la redactarea de texte și sinteza bibliografiilor extinse până la asistarea cercetării, programare, organizarea informației și dezvoltarea de idei.

În același timp, discuția va aborda riscurile asociate: dependența de răspunsuri rapide, diminuarea exercițiului critic, erorile prezentate convingător, precum și tendința de a substitui efortul intelectual autentic prin soluții automate.

Un alt punct important al conferinței îl reprezintă emergența ecosistemelor de agenți AI care colaborează între ei pentru a căuta surse, verifica informații, sintetiza conținut și produce materiale multimedia.

Această nouă etapă ridică întrebări esențiale despre autorat, metodă, responsabilitate academică și despre ceea ce trebuie să rămână ireductibil uman în educație și cercetare.

Evenimentul își propune astfel nu doar o prezentare tehnologică, ci o conversație necesară despre viitorul cunoașterii academice, despre discernământ intelectual și despre felul în care universitatea poate integra noile instrumente fără a-și pierde misiunea formativă.

Accesul publicului este liber. Conferința se adresează studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor, dar și tuturor celor interesați de impactul tehnologiilor emergente asupra cunoașterii contemporane.

Evenimentul este organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie, în parteneriat cu Institutul de Studii Avansate de Mediu (ICAM), și reconfirmă preocuparea constantă a instituției pentru consolidarea legăturii dintre mediul academic și comunitate.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Prin întâlnirile din seria Conferinţelor ArheoTim, UVT susține accesul publicului larg la teme relevante ale prezentului și promovează educația ca proces continuu, care depășește limitele tradiționale ale sălilor de curs, transformând spațiul universitar într-un loc al dialogului deschis, al reflecției critice și al schimbului de idei. Vă așteptăm la o dezbatere despre știință și despre viitor.”