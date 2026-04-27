Dominic Fritz: E cel mai prost moment pentru jocuri

Președintele USR, Dominic Fritz, a trimis un mesaj public înainte de discuțiile de la Palatul Cotroceni. E cel mai prost moment pentru jocuri politice, a spus Fritz. La întrevederea convocată de președintele României participă liderii partidelor din coaliția de guvernare.

Mesajul a fost publicat pe Facebook.

„Mai avem 33 de zile în care România trebuie să încheie contractele din programul SAFE. Echipa de negociere s-a mișcat foarte bine și suntem aproape de finiș – vorbim despre peste 16 miliarde de euro pentru apărarea României și a Europei. Acest program nu înseamnă doar o securitate mai mare și o înzestrare mult așteptată a Armatei Române. Înseamnă și mii de locuri de muncă noi și oportunități reale pentru industria românească”, a scris Dominic Fritz.

Liderul USR s-a mai referit la jocurile politice și la patriotism.

„De aceea, astăzi, la Cotroceni, voi cere încă o dată responsabilitate. Negocierile nu sunt încă închise.

Nu avem voie să ne subminăm propria echipă care lucrează pentru România nici cu moțiuni de cenzură, nici cu blocaje în parlament, nici cu atacuri publice la adresa negociatorilor. E cel mai prost moment pentru jocuri politice.

SAFE este un program de patriotism. Miniștrii USR vor duce mandatul lor mai departe, pentru securitatea României și a fiecărui cetățean român”, a adăugat Fritz.

Întâlnirea a început luni, la ora 10.00, la Palatul Cotroceni. Conform Administrației Prezidențiale, la întrevedere participă „liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pro-europene (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale)”.

Liderii au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre „implementarea programelor majore pentru România (SAFE, PNRR)”, potrivit Mediafax.

