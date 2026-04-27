Viramente PNRR consistente pentru Banat

Ultimele trei sesiuni de decontări organizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în această lună, în contul proiectelor cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au virat sume generoase către unitățile administrative din cele două județe bănățene.

Principalii beneficiari au fost cei din cele patru municipii ale provinciei, după cum urmează: Timișoara – 4.091 de mii de lei (două plăți), Reșița – 2.710 mii (trei plăți), Lugoj – 4.448 mii (două plăți) și Caransebeș – 652 mii de lei.

Printre destinatarii deconturilor se numără și orașele timișene Sânnicolau Mare – 2.314 mii de lei (două plăți), Făget – 644 mii și Recaș – 612 mii de lei, precum și orașul cărășean Bocșa, cu 152 mii de lei.

Lista este completată de comunele timișene Voiteg – 627 mii de lei, Moravița – 397 mii, Traian Vuia – 378 mii, Dumbrava – 352 mii, Margina – 340 mii, Orțișoara – 121 mii, Sacoșu Turcesc – 98 mii, Valcani – 21 mii și Sânmihaiu Român – un rest de două mii de lei, respectiv, de comunele cărășene Constantin Daicoviciu – 501 mii și Pojejena – 83 de mii de lei.