Peste 700 de muncitori și 200 de utilaje, pe şantierul de pe A1 Margina – Holdea. Stadiul lucrărilor se apropie de 60%

Peste 700 de muncitori și 200 de utilaje, pe şantierul de pe A1 Margina - Holdea. Stadiul lucrărilor se apropie de 60%

Pe șantierul de pe autostrada A1 Margina – Holdea se lucrează intens, permanent, cu peste 700 de muncitori și peste 200 de utilaje.

La Tunelul 1, galeriile sunt finalizate se lucrează la etapele finale de structură. Hidroizolația și drenajul sunt realizate în proporție de peste 90%, iar cămășuiala finală este executată în proporție de aproximativ 90%, în funcție de galerie.

La Tunelul 2, lucrările sunt în curs de execuție pe amândouă galeriile, cu excavația realizată în proporție de aproximativ 50 – 70%. În paralel, au început și lucrările structurale, inclusiv fundațiile pentru bolta întoarsă, aflate în stadii diferite de realizare. Pentru străpungerea Tunelului 2, în ambele galerii, sunt organizate 11 fronturi de lucru.

Stadiul fizic al lucrărilor, la finalul lunii aprilie, pe întregul sector A1 Margina – Holdea se apropie de 60%, a informat DRDP Timişoara.

În aceste copndiţii, şantierul rămâne cea mai bună sală de curs. Este concluzia studenților din anul 3, Facultatea de Construcții din Timișoara, Specializarea CFDP – Căi Ferate, Drumuri și Poduri, de la Universitatea Politehnica, după vizita pe șantierul celor două tuneluri de pe sectorul A1 Margina – Holdea.

Peste 700 de muncitori și 200 de utilaje, pe şantierul de pe A1 Margina - Holdea. Stadiul lucrărilor se apropie de 60%

Contactul direct cu un șantier activ completează pregătirea teoretică. Procesele tehnologice, organizarea fronturilor de lucru și adaptarea soluțiilor la condițiile reale din teren sunt aspecte care se înțeleg cel mai bine doar la fața locului.

Astfel de vizite contribuie la formarea unei perspective corecte asupra domeniului și la pregătirea viitorilor ingineri pentru provocările din teren.

abonamente renasterea banateana mai 2026

Sursa foto: DRDP Timişoara

