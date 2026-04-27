Incendiu la un salon de bronzat

Un incendiu a izbucnit, luni, la un salon de bronzat din municipiul Arad, strada Unirii.

Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Incendiul se manifestă în interiorul clădirii, cu degajări de fum.

Din primele informații, nu sunt înregistrate victime.

Acţiunea salvatorilor este în desfășurare, vom reveni.

UPDATE: Incendiul s-a manifestat la un aparat de bronzat și la mobilierul din încăpere, afectând o suprafață de aproximativ 20 mp. Nu s-au înregistrat victime. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric produs la aparatul de bronzat.

Sursa foto: ISU Arad