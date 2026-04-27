Percheziţii într-un dosar privind infracţiuni de piraterie software şi înşelăciune

Polițiștii de investigare a criminalității economice din Hunedoara au efectuat, în această dimineață, două percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează comercializarea ilegală de licențe software și inducerea în eroare a cumpărătorilor, prejudiciul urmând a fi stabilit.

La data de 27 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Hunedoara, la locuințele unei persoane fizice.

Activitățile au avut loc într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de promovarea de mărfuri-pirat prin utilizarea anunțurilor publice oria mijloacelor electronice de comunicare, prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau a cataloagelor de produse ori prin orice alte asemenea mijloace și înșelăciune.

Din cercetări a reieșit că un bărbat din municipiul Deva, utilizator al unei platforme de vânzări online, ar fi comercializat licențe software fără acordul titularului de drept – o societate comercială din București – susținând în mod fals că produsele sunt originale. Licențele-pirat ar fi fost oferite spre vânzare la prețuri cuprinse între 2.000 și 100.000 de lei, a transmis IPJ Hunedoara.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Hunedoara și al specialiștilor criminaliști.

În urma perchezițiilor au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, sume de bani în lei și valută, laptopuri, telefoane mobile și diverse medii de stocare, care urmează să fie supuse expertizării.

Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca prejudiciul total să fie stabilit ulterior.

Recomandări preventive pentru cetățeni, de la IPJ Hunedoara:

* Verificați autenticitatea produselor software și cumpărați doar de la distribuitori autorizați.

* Evitați ofertele suspecte sau fără documente justificative.

* Solicitați factură și certificat de licențiere.

* Analizați reputația vânzătorului online.

* Nu furnizați date personale sau financiare către surse nesigure.

* Sesizați autoritățile în cazul suspiciunilor de înșelăciune.