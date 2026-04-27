Depozitele populației în lei au scăzut în martie 2026, în timp ce economiile în valută au continuat să crească

Economic
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Depozitele populației în lei au scăzut în martie 2026, în timp ce economiile în valută au continuat să crească

Depozitele populației în lei au scăzut în martie 2026, în timp ce economiile în valută au continuat să crească

Depozitele în lei ale populației au înregistrat o scădere în luna martie 2026 față de februarie, în timp ce economiile în valută au continuat să crească, potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României, citate de Mediafax.

Masa monetară în sens larg a ajuns la finalul lunii martie la un sold de 793,5 miliarde de lei, în creștere cu 0,5% față de luna precedentă și cu 7,3% comparativ cu martie 2025.

Creditul neguvernamental a urcat cu 1,1% față de februarie, până la 453,7 miliarde de lei. Componenta în lei, care reprezintă 67,8% din total, a crescut cu 1%, în timp ce creditul în valută a avansat cu 1,1%. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creditarea privată a crescut cu 7,1%.

În același timp, creditul guvernamental a înregistrat un avans lunar de 1,8%, până la 279,8 miliarde de lei, și o creștere anuală de 11,6%.

Depozitele totale ale clienților neguvernamentali au crescut cu 0,7% față de luna anterioară, până la 673,1 miliarde de lei, respectiv cu 7% în ritm anual.

Depozitele în lei, care reprezintă 68,6% din total, au avansat ușor cu 0,6% față de februarie și cu 4,9% față de martie 2025.

În schimb, depozitele în lei ale populației au scăzut cu 0,4% de la o lună la alta, până la 269,2 miliarde de lei, deși în ritm anual au crescut cu 6,2%.

Depozitele în lei ale companiilor și altor sectoare au crescut cu 2% față de februarie.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, au crescut cu 0,8% față de luna precedentă, până la 211,6 miliarde de lei, și cu 11,9% față de martie 2025.

În cazul populației, economiile în valută au urcat cu 1,2% față de februarie, până la 144,4 miliarde de lei, în timp ce în ritm anual avansul a fost tot de 11,9%

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *