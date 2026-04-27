Depozitele populației în lei au scăzut în martie 2026, în timp ce economiile în valută au continuat să crească

Depozitele în lei ale populației au înregistrat o scădere în luna martie 2026 față de februarie, în timp ce economiile în valută au continuat să crească, potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României, citate de Mediafax.

Masa monetară în sens larg a ajuns la finalul lunii martie la un sold de 793,5 miliarde de lei, în creștere cu 0,5% față de luna precedentă și cu 7,3% comparativ cu martie 2025.

Creditul neguvernamental a urcat cu 1,1% față de februarie, până la 453,7 miliarde de lei. Componenta în lei, care reprezintă 67,8% din total, a crescut cu 1%, în timp ce creditul în valută a avansat cu 1,1%. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creditarea privată a crescut cu 7,1%.

În același timp, creditul guvernamental a înregistrat un avans lunar de 1,8%, până la 279,8 miliarde de lei, și o creștere anuală de 11,6%.

Depozitele totale ale clienților neguvernamentali au crescut cu 0,7% față de luna anterioară, până la 673,1 miliarde de lei, respectiv cu 7% în ritm anual.

Depozitele în lei, care reprezintă 68,6% din total, au avansat ușor cu 0,6% față de februarie și cu 4,9% față de martie 2025.

În schimb, depozitele în lei ale populației au scăzut cu 0,4% de la o lună la alta, până la 269,2 miliarde de lei, deși în ritm anual au crescut cu 6,2%.

Depozitele în lei ale companiilor și altor sectoare au crescut cu 2% față de februarie.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, au crescut cu 0,8% față de luna precedentă, până la 211,6 miliarde de lei, și cu 11,9% față de martie 2025.

În cazul populației, economiile în valută au urcat cu 1,2% față de februarie, până la 144,4 miliarde de lei, în timp ce în ritm anual avansul a fost tot de 11,9%